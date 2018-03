Ο απολογισμός Δράσης του ΔΣ του ΠΣE

Κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες της εγχώριας οικονομίας οι Έλληνες Εξαγωγείς φαίνεται να αυξάνουν σταδιακά την διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Σύμφωνα με μελέτες του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων φαίνεται ότι το έδαφος είναι πλέον πολύ πιο πρόσφορο για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς οι ελληνικές εξαγωγές κατάφεραν να σημειώσουν υψηλές επιδόσεις, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση και την επιστροφή της πιο ισχυρής στο παγκόσμιο στερέωμα.

Η διοίκηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων συμβάλλοντας ενεργά στην υποστήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μία σειρά από εμπόδια που ταλανίζουν τον κλάδο, μεταξύ των οποίων τα capital controls, η υπερφορολόγηση, η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, και οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές.

Επίσης, αναγκαία κρίνεται η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, μέσα από την παροχή γενναίων κινήτρων. Η εγχώρια παραγωγή πρέπει να ενισχυθεί τόσο από το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό, ώστε να δημιουργηθούν νέες αλλά και να εκσυγχρονισθούν οι υφιστάμενες μονάδες παραγωγής. Είναι ο μόνος τρόπος για να υποκατασταθούν οι εισαγωγές και να μειωθεί το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

Οι δράσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων κατά τη διάρκεια του 2017 περιλαμβάνουν την ενεργή συμμετοχή του, στις Επιτροπές του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του υπουργείου Εξωτερικών για την προώθηση της εξωστρέφειας, καθώς και στις Ομάδες Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο Σύνδεσμος αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του internet και του digital marketing κατά την προηγούμενη χρονιά διοργάνωσε ενημερωτικές εκδηλώσεις με τη Google, ανέπτυξε τη συμφωνία συνεργασίας με την κορυφαία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, αλλά και συμμετείχε στη διοργάνωση του Διεθνούς Συνέδριου στην Αθήνα με τίτλο: «Οι Δρόμοι της Εξόδου από την Κρίση: Εμπιστοσύνη, Επενδύσεις, Εξαγωγές».

Αναλυτικά το έργο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων για το 2017

ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

• Ο ΠΣΕ συμμετέχει ενεργά στις Επιτροπές προώθησης της Εξωστρέφειας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξής και της ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

• Αντίστοιχα, ο Σύνδεσμος συμμετέχει και στις Ομάδες Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αιχμή τα τελωνειακά θέματα και τις επιστροφές ΦΠΑ.

• Επαφές και συνεργασία με διάφορα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνογαλλικό, Ελληνοαμερικάνικο, Ελληνογερμανικό), με Πρέσβεις και Εμπορικούς Συμβούλους Πρεσβειών ξένων χωρών, αλλά και των ελληνικών διπλωματικών αντιπροσωπειών σε χώρες του εξωτερικού.

• Παρουσία στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του ελληνικού Κοινοβουλίου.

• Θεσμική εκπροσώπηση στη διοίκηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

• Συνεργασία με παραγωγικούς φορείς πχ ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΣΕΒ κ.α.

• Θεσμική εκπροσώπηση στη νέα διοίκηση του ΕλληνοΚινεζικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου (θέση Αναπληρωτή Προέδρου), σε μία περίοδο που προωθούνται σε διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Κίνας.

• Στενή συνεργασία με τράπεζες π.χ. EUROBANK: εκδηλώσεις – επιχειρηματικές συναντήσεις GO in CRETE, GO INTERNATIONAL.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρεμβάσεις με ομιλίες σε εκδηλώσεις, καθώς και συνεντεύξεις και άρθρα σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ.

Υπομνήματα και Επιστολές προς τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και στην Αξιωματική Αντιπολίτευση, τον τελευταίο χρόνο, παρουσίασε τις θέσεις του κλάδου για θέματα, μεταξύ άλλων, όπως:

• Συμβολή στη σύνταξη του Αναπτυξιακού νόμου και ειδική εσπερίδα για την παρουσίαση του θέματος

• Διευκολύνσεις εξαγωγέων

• Τα Προγράμματα ΕΣΠΑ

• Φορολογικά ζητήματα (επιστροφή ΦΠΑ)

• Και πολλά άλλα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

• «Η συμβολή του μεταποιητικού τομέα στις εξαγωγές και την απασχόληση – κλαδική ανάλυση»

• Εκπαιδευτικό υλικό για σεμινάρια Στελεχών Επιχειρήσεων σε τομείς Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων, Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας

ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

• Διεθνές Συνέδριο 2017: «Οι δρόμοι της εξόδου από την κρίση: Εμπιστοσύνη – Επενδύσεις – Εξαγωγές»

• Ημερίδα PSE Solutions: 30/3/2017 «Λύσεις εξωστρέφειας: Κατάρτιση και πρακτική άσκηση ανέργων σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις»

• Ημερίδα PSE Solutions: 23/11/2017 «Εξαγωγές με εργαλεία του διαδικτύου – Google export tools»

• Ημερίδα PSE Solutions: 22/12/2016 «Λύσεις Εξωστρέφειας: Νέες Δράσεις ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Χρηματοδοτήσεις»

• Λειτουργία Helpdesk προς τις επιχειρήσεις - μέλη του ΠΣΕ για τη διευκόλυνση εξαγωγικών δραστηριοτήτων (προσέγγιση αγορών, προώθηση αιτημάτων κ.α.)

• Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ

• Προγράμματα Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης

• Προγράμματα ΛΑΕΚ

Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων κα Χρ. Σακελλαρίδη (φωτ.), καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συνεχίσουν και το 2018 να παλεύουν με πάθος για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα του κλάδου. Παράλληλα ο Σύνδεσμος θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες τη νέα χρονιά, με έμφαση στην χρήση διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών και νέων ηλεκτρονικών εξαγωγικών εργαλείων.