ΣΕΒ: Η Ελλάδα κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε χαμηλούς μισθούς

«Στην Ελλάδα, η απασχόληση δεν κινδυνεύει από την έλευση και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Η Ελλάδα, εν μέσω διεθνών τεχνολογικών και παραγωγικών ανακατατάξεων, κινδυνεύει κυρίως από το να εγκλωβιστεί και να καθηλωθεί στις χώρες περιορισμένης παραγωγικής βάσης, χαμηλής προστιθέμενης αξίας, χαμηλών ειδικοτήτων και χαμηλών μισθών».

Αυτό ανέφερε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ Ακης Σκέρτσος, μιλώντας στο συνέδριο του ECONOMIST, με τίτλο: «A World in Transition: The New Jobs that bring the future to our step».

«Η υψηλή διαρθρωτική ανεργία και ο εγκλωβισμός της οικονομίας στις μεσαίες ειδικότητες, σε ποσοστό 56% του ενεργού πληθυσμού, καθιστούν ακόμη πιο ευάλωτη την ελληνική οικονομία, πρόσθεσε ο κ. Σκέρτσος.

Η επαναβιομηχάνιση αποτελεί όρο επιβίωσης και ανάπτυξης της Ελλάδας. Κινδυνεύουμε με οικονομικό και δημογραφικό μαρασμό αλλά και τεχνολογική περιθωριοποίηση, αν δεν ανεβούμε άμεσα στην ‘υπερταχεία' της 4ης βιομηχανικής επανάστασης».

Ο γ.δ. του ΣΕΒ χαρακτήρισε ως ύψιστη εθνική προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και τη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία ενώ υπογράμμισε ότι λύση στην ελληνική κρίση απασχόλησης είναι μία ολοκληρωμένη στρατηγική που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη του τομέα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, ο οποίος παράγει, εξάγει και δημιουργεί βιώσιμες θέσεις εργασίας, και σημείωσε ότι «η επιστροφή στο καθεστώς εργασιακών ρυθμίσεων που ίσχυε πριν την κρίση δεν έχει καμία σχέση με την παρούσα οικονομική πραγματικότητα της χώρας μας.

Επανέλαβε, τέλος, την ανάγκη διατήρησης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, «ώστε να μπορεί με ευκολία να προσαρμοστεί στις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, στην προσπάθεια της Ελλάδας να γίνει μια σύγχρονη, ανοιχτή, εξωστρεφής και παραγωγική οικονομία».