Νανόπουλος: Η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι παράδεισος γνώσης

«Τα πράγματα δεν μπορούν να παραμείνουν τα ίδια, ενώ όλα έχουν αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο συνέδριο του Economist με θέμα “The New Jobs-The New Skills” ο διακεκριμένος καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών του Πανεπιστημίου του Texas A&M Δημήτρης Νανόπουλος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελεί διεθνή κόμβο γνώσης και εκπαίδευσης. «Η χώρα θα έπρεπε να είναι παράδεισος γνώσης, με λίστες αναμονής για τα ελληνικά πανεπιστήμια», σημείωσε ο κ. Νανόπουλος.

Αναφορικά με το brain drain τόνισε πως «πρέπει να αφήσουμε τους νέους να κάνουν αυτό που θέλουν, να ακολουθήσουν τον τρόπο τους». Υπογράμμισε δε ότι η ελληνική διασπορά διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ως τέτοια.

«Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, είναι μπερδεμένος, κι αυτό ορισμένοι το εκμεταλλεύονται», τόνισε ο κ. Νανόπουλος, αναφερόμενος αφενός στις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, αφετέρου στο φαινόμενο του λαϊκισμού, «τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά».