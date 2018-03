Centeno: Δουλεύουμε για χρέος και ομαλή έξοδο από το πρόγραμμα

Θα ακούσουμε από τους θεσμούς για την πρόοδο του ελληνικού προγράμματος, σημείωσε ο επικεφαλής του Eurogroup, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Όπως αποκάλυψε, το πρωί είχε συνάντηση με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, όπου συζητήθηκαν οι ελληνικές προσπάθειες για το πρόγραμμα. Μάλιστα σε σχετική ανάρτηση στο Twitter, σημειώνει ότι «η Ελλάδα κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος».

Περιμένουμε να ενισχύσουμε την ελληνική οικονομία με τα 5,7 δισ. ευρώ από τη δόση και δουλεύουμε ήδη για το θέμα της ελάφρυνσης χρέους και την ομαλή έξοδο της χώρας από το Μνημόνιο, σημείωσε στις δηλώσεις του.

Ο ίδιος είπε ότι στη σημερινή συνεδρίαση, που εκτίμησε ότι θα είναι σύντομη και παραγωγική, θα εξεταστεί ο οδικός χάρτης για την προετοιμασία της Συνόδου για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Εξετάστηκαν ήδη θέματα όπως η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και η ενίσχυση του ESM και σήμερα θα δούμε μακροπρόθεσμες βελτιώσεις που σχετίζονται με δημοσιονομικά θέματα, όπως αν χρειάζεται βελτίωση του προϋπολογισμού. Περιμένω διαφορετικές θέσεις και ανοικτή συζήτηση καθώς αναμένουμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν τον Ιούνιο, κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Πιερ Μοσκοβισί σημείωσε ότι το πρόγραμμα πρέπει να τελειώσει και η Ελλάδα να γίνει μια κανονική χώρα στην καρδιά της ευρωζώνης.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο» υπογράμμισε ο επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων, υπενθυμίζοντας ότι τον Ιούνιο αναμένεται να συμφωνηθεί το τελικό πακέτο για την έξοδο της Ελλάδας από το μνημόνιο.

«Βρισκόμαστε εκατό ημέρες πριν από το Eurogroup της 21 Ιουνίου, oπότε θα πρέπει να αποφασίσουμε για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Και γι αυτό δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας» δήλωσε ο Γάλλος επίτροπος, σημειώνοντας ότι η τρίτη αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί και «έχουμε ήδη προχωρήσει στην τέταρτη».

«Πριν δύο βδομάδες είχαμε την αποστολή στην Αθήνα που κύλησε καλά και το μήνυμά μου είναι, συνεχίζουμε, επιταχύνουμε, πετυχαίνουμε αυτήν την έξοδο» επισήμανε ο ίδιος.

Ο Π. Μοσκοβισί, σύμφωνα με το ΑΠΕ, αναφέρθηκε στις εκκρεμότητες που μένουν, δηλαδή το χρέος, τη στρατηγική ανάπτυξης που θα παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι το Πάσχα, «φτιαγμένη από την Ελλάδα για την Ελλάδα» -όπως είπε- και επικυρωμένη από κοινού με τους εταίρους της και, τέλος, την εποπτεία για μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

«Αυτό δε θα έχει καμία σχέση με ένα τέταρτο πρόγραμμα» υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι «τα προγράμματα πρέπει να τελειώσουν για την Ελλάδα, πρέπει να επιστρέψει στην ομαλότητα στην καρδιά της ευρωζώνης».





I had a friendly discussion with Greek finance minister Euclid @tsakalotos earlier today. #Greece is making remarkable progress in implementing the programme pic.twitter.com/aPHtKBFjIB