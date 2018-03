Παραιτήθηκε ο Γ. Μαθιός από το διοικητικό συμβούλιο του υπερταμείου

Ενα μέλος λιγότερο έχει από σήμερα το Δ.Σ. του υπερταμείου, της Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) καθώς παραιτήθηκε ο κ. Γεώργιος Μαθιός ο οποίος συμμετείχε και στην τριμελή επιτροπή εσωτερικού ελέγχου. Ο κ. Μαθιός αποχωρεί την ίδια στιγμή που το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ πρόκειται να διευρυνθεί και από επταμελές να γίνει εννεαμελές. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την επιλογή των δύο πρόσθετων μελών, αλλά τώρα πρέπει να αναζητηθούν τρία!

Σύμφωνα με πληροφορίες, την παραίτησή του έχει υποβάλλει και ο εσωτερικός ελεγκτής της ΕΕΣΥΠ χωρίς να είναι γνωστοί οι λόγοι.

Σύμφωνα με το βιογραφικό που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του υπερταμείου ο κ. Μαθιός:

Γεννήθηκε το 1967. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το Πανεπιστήμιο του Νιουκάστλ στον τομέα του Marine Engineering και του Shipping. Τέλος είναι κάτοχος MBA από το Manchester Business School και Διδάκτωρ (PhD) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στην Procter & Gamble στην Γερμανία και L’Oreal Hellas (1995-2000); στην Multichoice Hellas ως Digital Platform Director (2000 - 2002); στην The Coca-Cola Co (2002-2007) ως Southeast Europe Integrated Marketing & Communications Manager; στην HSBC Bank Plc. (2007-2009) ως Head of Marketing and Customer Propositions και στην DIGEA A.E. ως C.E.O. (2009-2015).