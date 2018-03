Ημερίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για το μέλλον του ραδιοφώνου

Ποιο είναι το μέλλον του ραδιοφώνου στην Ευρώπη; Πώς εξελίσσεται στην Ευρώπη η μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό ραδιόφωνο; Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές προοπτικές και ποια η θέση της Ελλάδας σε αυτές τις εξελίξεις; Τι μπορούμε να μάθουμε από την ευρωπαϊκή εμπειρία; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα συζητηθούν και θα αναλυθούν από εκπροσώπους του δικτύου WorldDab, του European Broadcasting Union (EBU) και αντιπροσώπους ξένων χωρών, σε μια ημερίδα που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρες 10:00-15:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Υπουργείου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ενόψει του διαγωνισμού για τον πάροχο δικτύου και της μελλοντικής αδειοδότησης του ψηφιακού ραδιοφώνου στην Ελλάδα, η εκδήλωση με θέμα «The Future of Broadcast Radio in Europe with DAB+» έχει ως στόχο την έναρξη ενός κρίσιμου για την εποχή διαλόγου, με επίκεντρο και έναυσμα τις νέες αυτές τεχνολογικές εξελίξεις.



Κεντρική ομιλήτρια της ημερίδας θα είναι η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mariya Gabriel, η οποία θα αποτυπώσει τον χάρτη των εξελίξεων στην Ευρώπη, θέτοντας κρίσιμα ζητήματα για το άμεσο μέλλον.

Την εναρκτήρια ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος.



Η ημερίδα είναι ανοικτή στο κοινό, ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.