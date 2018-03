ΣΒΒΕ: Συνδιοργανώνει ημερίδα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού

Το School of Business του ACT - American College of Thessaloniki και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διοργανώνουν την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, στο ξενοδοχείο Porto Palace, ημερίδα με θέμα «Business Strategy: Competition Demystified/ Ανταγωνισμός: Μύθοι και Αλήθειες», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Την εκδήλωση υποστηρίζουν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Η εκδήλωση φέρνει στη Θεσσαλονίκη τρεις εξαιρετικά επιτυχημένους επιχειρηματίες και managers από μεγάλες πολυεθνικές του εξωτερικού, οι οποίοι θα προσεγγίσουν με ρηξικέλευθο και καινοτόμο τρόπο ένα θέμα που βρίσκεται στην καρδιά του επιχειρείν: τον ανταγωνισμό.

Οι ομιλητές θα δουν μέσα από ένα διαφορετικό, νέο πρίσμα τον «ανταγωνισμό», με στόχο να αποσαφηνίσουν και να ορίσουν με ορθά κριτήρια τα χαρακτηριστικά του, είτε αυτός αφορά σε μεγάλες εταιρίες είτε σε ιδιώτες ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, θα μοιραστούν με το κοινό την πολύτιμη τεχνογνωσία και τις εμπειρίες τους στο ζήτημα.

Στην ημερίδα συμμετέχουν ο Jan Hummel, Founder and Chief Investment Officer, Paradigm Capital, ο Βασίλης Αντωνιάδης, Senior Partner and Managing Director, The Boston Consulting Group (BCG), ο Χρήστος Τσεντεμεΐδης, Customer Development Director of South East Europe, Johnson & Johnson Consumer. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Τζέκης Φλωρεντίν, Πρόεδρος και CEO, Sarah Lawrence SA.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του Κολλεγίου Ανατόλια Δρ Πάνος Βλάχος και ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης.

Η οριοθέτηση του ζωτικού επιχειρηματικού χώρου και η υπεράσπισή του από θεμιτές και αθέμιτες ανταγωνιστικές ενέργειες, η διαφοροποίηση και το συγκριτικό πλεονέκτημα μίας επιχείρησης, αποτελούν ορισμένες από τις θεματικές που θα αναπτυχθούν. Ταυτόχρονα θα συζητηθεί σε ποιο βαθμό ο ανταγωνισμός ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει τις επενδύσεις, ενώ θα γίνει αναφορά σε αποτελεσματικές πρακτικές αντιμετώπισης του ανταγωνισμού μέσα από πραγματικά παραδείγματα και βιωματικές εμπειρίες.

Στην εκδήλωση θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση τις ηλεκτρονικές εγγραφές στο www.act.edu/competitiondemystified. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους φοιτητές στο τέλος της εκδήλωσης.