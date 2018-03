Εγκρίθηκε από τον ESM η εκταμίευση της δόσης των 6,7 δισ.

Εγκρίθηκε από το συμβούλιο του ESM η εκταμίευση των 6,7 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 5,7 δισ. ευρώ θα διατεθούν σύντομα, ενώ το υπόλοιπο ποσό συνδέεται με την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου.

Στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Ταμείο σημειώνει ότι η απόφαση ακολουθεί την εκπλήρωση όλων των προαπαιτούμενων από την Ελλάδα και την έγκριση που συμπληρωματικού MoU. Τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για την πληρωμή χρέους, ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη δημιουργία του μαξιλαριού ρευστότητας.

Η πρώτη δόση αντιστοιχεί σε 5,7 δισ. ευρώ και αναμένεται να πληρωθεί αύριο Τετάρτη. Το 1 δισ. ευρώ το οποίο αφορά την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών θα μπορεί να διατεθεί μετά την 1η Μαίου. Εξαρτάται από την πρόοδο που θα κάνει η χώρα στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δημοσίου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Θα προηγηθεί νέα απόφαση του συμβουλίου του ESM.

Με αφορμή τις εξελίξεις ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε: Η σημερινή απόφαση αναγνωρίζει τη σκληρή δουλειά που έγινε από την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για την ολοκλήρωση εκτεταμένου σετ μεταρρυθμίσεων. Περιλαμβάνουν σημαντικούς τομείς στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων, την συλλογή δημοσίων εσόδων, τη φορολογική πολιτική και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει και είμαι πεπεισμένος ότι η Ελλάδα είναι σε τροχιά να βγει επιτυχημένα από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι οι εναπομείνασες μεταρρυθμίσεις εφαρμοστούν από την ελληνική κυβέρνηση.

Μετά την σημερινή έγκριση η χρηματοδοτική στήριξη από τον ESM φτάνει τα 45,9 δισ. ευρώ από το σύνολο του προγράμματος των 86 δισ. ευρώ (απομένουν δηλαδή 40,1 δισ. ευρώ). Από κοινού με τον EFSF έχουν διατεθεί συνολικά 187,77 δισ. ευρώ στην χώρα, μετατρέποντας τα δυο Ταμεία στον μεγαλύτερο πιστωτή της χώρας.

Στη συνάντηση εγκρίθηκε επίσης τροπολογία στο FFA που θα προσθέσει το Υπερταμείο ως μέρος της συμφωνίας. Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας αναφορικά με το Υπερταμείο που ως γνωστόν είναι ο ιδιοκτήτης και ελέγχει κρίσιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία με στόχο να αυξήσει την αξία τους αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών. Το οικονομικό του αποτέλεσμα θα συμβάλει στην μείωση του ελληνικού χρέους και τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

#ESM Board of Directors just approved €6.7 billion loan tranche to #Greece , with first disbursement of €5.7 billion. Press release will be out shortly

«Καλά νέα» χαρακτήρισε την απόφαση ο Μάριο Σεντένο μέσω Twitter.

I welcome the #ESM Board of Directors decision on the disbursement of €6.7 billion loan tranche to #Greece. A chunk of the funds will be pumped into the Greek economy and will help Greece build up its cash buffer. That's good news. pic.twitter.com/GNi8SLR7hc