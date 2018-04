Forbes: H Ελλάδα από τους πιο «καυτούς» τουριστικούς προορισμούς

Με τίτλο «10 Places You Need To Visit In Greece This Summer» το έγκυρο μέσο κατατάσσει ως πρώτη επιλογή την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.