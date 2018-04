Manpower: Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός αυξάνει τους εργαζόμενους

Η ανάπτυξη του δυνατού συνδυασμού τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων αποτελεί τη λύση στην επανάσταση των δεξιοτήτων τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και για τους εργοδότες. Καθώς ο τεχνολογικός μετασχηματισμός επηρεάζει τους οργανισμούς, οι ανάγκες σε δεξιότητες αλλάζουν ταχύτατα και οι εταιρίες αγωνίζονται να ανακαλύψουν το ταλέντο που χρειάζονται.

Η ManpowerGroup (NYSE: MAN) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα “Robots Need Not Apply: Human Solutions in the Skills Revolution ”, στην οποία συμμετείχαν 20.000 εργοδότες από 42 χώρες, με στόχο να εξετάσει τον αντίκτυπο του αυτοματισμού στον αριθμό των απασχολούμενων, στις λειτουργίες των επιχειρήσεων και να ανακαλύψει τις προσωπικές δεξιότητες που έχουν την μεγαλύτερη αξία και παράλληλα δυσκολία να εντοπιστούν.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι καθώς οι εταιρίες μετασχηματίζονται ψηφιακά, βραχυπρόθεσμα, θα χρειαστούν περισσότερους ανθρώπους και όχι λιγότερους.

Το 86% των εργοδοτών παγκοσμίως αναφέρει ότι το προσωπικό τους θα αυξηθεί ή θα παραμείνει σταθερό τα επόμενα δύο χρόνια εξαιτίας της αυτοματοποίησης. Εξετάζοντας εσωτερικά τις επιχειρήσεις, ο αντίκτυπος ποικίλλει ανάλογα με τις λειτουργίες: Το τμήμα Τεχνολογίας πληροφοριών (IT) βρίσκεται στην κορυφή, καθώς οι οργανισμοί επενδύουν σε ψηφιακές δεξιότητες και οι λειτουργίες πρώτης γραμμής και διαχείρισης πελατών (Frontline & Customer-Facing) ακολουθούν. Αντίθετα, οι λειτουργίες διαχείρισης και γραφείου αναμένουν τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των εργαζομένων ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης.

Στην Ελλάδα, το 87% των εργοδοτών σχεδιάζει να αυξήσει ή να διατηρήσει το προσωπικό τους.

Οι λειτουργίες πρώτης γραμμής και διαχείρισης πελατών (Frontline & Customer-Facing) και το τμήμα Τεχνολογίας πληροφοριών (IT) αναμένουν τη μεγαλύτερη αύξηση στο προσωπικό, καθώς οι εταιρίες επενδύουν σε ψηφιακές δεξιότητες.

Αντίθετα, οι λειτουργίες γραφείου και διαχείρισης (Administrative & Office) αναμένουν τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των εργαζομένων ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης. Συνολικά, η άνοδος του καταναλωτισμού και η υπεραξία της εξυπηρέτησης των πελατών είναι όλο και πιο εμφανείς στον ψηφιακό κόσμο και οι ανθρώπινες δυνάμεις καθίστανται πιο πολύτιμες από ποτέ. Περισσότερες από τις μισές ελληνικές εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι η συνεργασία αποτελεί την πιο σημαντική προσωπική δεξιότητα, και ακολουθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες, γραπτές και προφορικές, καθώς και η οργάνωση.

«Η συνεχής επένδυση στην ευμάθεια διασφαλίζει ευκινησία και συμφιλίωση με τις αλλαγές που φέρει η ψηφιακή εποχή στους κλάδους της διεθνούς και τοπικής οικονομίας και κατ’ επέκταση στη φύση και το περιεχόμενο της απασχόλησης του σήμερα και του αύριο. Η νέα έρευνα της ManpowerGroup καταδεικνύει ότι στη χώρα μας οι πιο περιζήτητες δεξιότητες σε εταιρικό επίπεδο είναι η συνεργασία, η εποικοδομητική επικοινωνία και η οργάνωση, ο συνδυασμός των οποίων αποτελεί πυξίδα πλοήγησης για τον επιτυχή επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

Παράλληλα, δείχνει ότι οι πιο δυσεύρετες ατομικές δεξιότητες είναι η επίλυση δυσκολιών, η διοίκηση και η ηγεσία. Σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο, το σωστό μείγμα ανθρώπινων δεξιοτήτων ξεκλειδώνει το αειφόρο όφελος των τεχνολογικών εξελίξεων για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους», σημειώνει η Φανή Κλειδά, Γενική Διευθύντρια της ManpowerGroup Ελλάδας και Κύπρου.

"Η ψηφιοποίηση πραγματοποιείται με έναν πρωτοφανή ρυθμό, αναμένοντας να επηρεάσει κάθε κλάδο και λειτουργία", δήλωσε ο Jonas Prising, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup. "Πρόκειται για θετικές εξελίξεις για τους ανθρώπους - εφόσον έχουν τον σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων για να βελτιώσουν και όχι να ανταγωνιστούν την τεχνολογία. Ως εργοδότες οφείλουμε να εντοπίσουμε τις συμπληρωματικές δεξιότητες που δημιουργούν σαφείς επαγγελματικές πορείες για τους ανθρώπους, από την μία θέση στην επόμενη, και να αναπτύξουμε ταχύτερα προγράμματα επανεκπαίδευσης με μικρότερη έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση στα πλαίσια της εργασίας (on the job).

Για να το πετύχουμε, συνεργαζόμαστε με άλλους εργοδότες. Επανεκπαιδεύουμε τους μερικής απασχόλησης εργαζόμενους κλωστοϋφαντουργίας στην Ιταλία προκειμένου να εργαστούν με υλικά υψηλής τεχνολογίας, όπως οι ίνες άνθρακα για τους πιο εξελιγμένους κατασκευαστές μηχανοκίνητου αθλητισμού, παγκοσμίως και αναβαθμίζουμε τις δεξιότητες των στρατιωτικών βετεράνων σύμφωνα με τις επιταγές της ψηφιακής βιομηχανίας στις Η.Π.Α. Η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους και να διασφαλιστούν επαγγελματικά για το μέλλον. Αναγνωρίζοντας τις απαιτούμενες δεξιότητες και προσφέροντας πρόσβαση στην απασχόληση είναι η λύση για όλους μας στην επανάσταση των δεξιοτήτων. "

Ο καλύτερος συνδυασμός υψηλής τεχνολογίας και αλληλεπίδρασης θα είναι ο συνδυασμός βασικών ανθρώπινων δυνάμεων με τεχνική και ψηφιακή τεχνογνωσία.

Η έρευνα “ Robots Need Not Apply: Human Solutions in the Skills Revolution ” προσφέρει προτάσεις ορθής πρακτικής ώστε να βοηθήσουν τους εργοδότες να προσαρμόσουν τη στρατηγική του εργατικού δυναμικού τους για να προετοιμαστούν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.