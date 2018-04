Σολτς: Δεν θα αποφασίσει η Γερμανία για την Ελλάδα

«Δεν θα αποφασίσει η Γερμανία για την Ελλάδα» διεμήνυσε ο νέος Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Ολαφ Σολτς, ο οποίος χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά του σε ομιλία του στο German Marshal Fund υπογράμμισε την αισιοδοξία του και ότι θα λάβουν όλα τα μέτρα για να ολοκληρωθεί το ελληνικό πρόγραμμα.



Σε εκδήλωση του German Marshal Fund με τίτλο “The New German Government and the Future of Transatlantic Relations” και στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ δέχτηκε ερώτηση για την Ελλάδα και για το πότε θα ξαναγίνει «μια κανονική οικονομία».



Ο κ. Σολτς με διπλωματικό τρόπο απάντησε ότι όλοι παρακολουθούν την πορεία της τέταρτης αξιολόγησης και την πρόοδο της Ελλάδας στην προσπάθεια να αποπληρώσει τα χρέη της. «Είμαστε πρόθυμοι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα» δήλωσε. Σημείωσε όμως, ότι δεν θα αποφασίσει η Γερμανία για τo μέλλον της Ελλάδας αλλά ο ίδιος ο ελληνικός λαός και πρόσθεσε ότι πάρα τα προβλήματα που παραμένουν, όπως η ανεργία και η θωράκιση του τραπεζικού τομέα, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και είναι αισιόδοξος.



Στην του ομιλία ο Ολαφ Σολτς ανέφερε ότι τρεις είναι στις προτεραιότητες της νέας γερμανικής κυβέρνησης: μεταρρύθμιση της ΕΕ ώστε να αντιμετωπίσει την κρίση που δεν έχει ακόμη τελειώσει αλλά και μελλοντικές κρίσεις. Η διατήρηση της διατλαντικής συμμαχίας αφού η συνεργασία με τις ΗΠΑ είναι πολύ σημαντική καθώς και η αντιμετώπιση προκλήσεων όπως ο λαϊκισμός και η αντίδραση σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε αναστάτωση, προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Αναφερόμενος στην προοπτική ενός υπουργού Οικονομικών για την Ευρωζώνη και ενός συνολικού προϋπολογισμού για την Ευρωζώνη, εξέφρασε σκεπτικισμό και σημείωσε ότι τα θέματα αυτά χρειάζονται περεταίρω διαβούλευση.

ΠΗΓΗ: Real.gr