ΕΕΔΕ: Στην τελική ευθεία τα βραβεία εταιρικών υποθέσεων

Στην τελική ευθεία μπήκαν τα Corporate Affairs Excellence Awards, αφού η τελετή απονομής της 5ης διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 18:30 στο GAZOO (Πειραιώς 102-104, 11854 Γκάζι, Αθήνα), σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΔΕ.

Τα βραβεία αφορούν δράσεις που διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν είτε πλήρως, είτε πιλοτικά μέσα στο 2017.



Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των CAEA, Έλλη Παναγιωτοπούλου, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΥΠ και Communications & Corporate Affairs Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας δήλωσε σχετικά: «Η διαδικασία της βράβευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον κλάδο των Εταιρικών Υποθέσεων, που διαρκώς διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων στις επιχειρήσεις, αλλά και για τα στελέχη του, που εργάζονται συστηματικά προς αυτήν την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Η προβολή των βέλτιστων πρακτικών σηματοδοτεί πάντα ένα νέο σημείο εκκίνησης, καθώς δίνει έμπνευση στην αγορά συνολικά και ανεβάζει τον πήχη για την επόμενη χρονιά. Κάθε έργο που αναδεικνύεται αντικατοπτρίζει τη σκληρή δουλειά μιας ομάδας ανθρώπων, στελεχών του τομέα εταιρικών υποθέσεων, που ασχολήθηκαν από τον στρατηγικό σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια της υλοποίησής του. Έτσι κάθε βράβευση είναι μια προσωπική νίκη για όλους αυτούς τους ανθρώπους, που εισπράττουν τόσο το καλό αποτέλεσμα της δουλειάς τους όσο και την αναγνώριση από τον κλάδο συνολικά. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα, αυτή η «ηθική δικαίωση» είναι συχνά ανεκτίμητη. Παράλληλα, σε επίπεδο επιχείρησης, το μεγαλύτερο όφελος είναι τόσο η δυνατότητα επικοινωνιακής αξιοποίησης της βράβευσης προς όλους τους εξωτερικούς stakeholders της εταιρίας αλλά και όσο και η ανάδειξη του ρόλου των Εταιρικών Υποθέσεων στο εσωτερικό της επιχείρησης».



Ο θεσμός των «Corporate Affairs Excellence Awards» είναι μία διαρκής διαδικασία η οποία εντάσσεται στις δράσεις του TEYΠ (Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων) της ΕΕΔΕ από το 2012 και είναι μία πρωτοβουλία που έχει στόχο να κινητοποιήσει, ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει Επιχειρήσεις, στελέχη Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων, ιδιώτες-επαγγελματίες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και φοιτητές που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, υποστηρίζοντας καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται με επιτυχία και έχουν θετική επίδραση και όφελος προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, κοινωνία, δημόσιοι φορείς, τοπικές αρχές/κοινωνία, μη Κυβερνητικοί οργανισμοί, πελάτες κ.α.)



Τα βραβεία απονέμονται στις κατηγορίες:

1. Εταιρική Επικοινωνία (Corporate and Business Communications)

2. Κοινωνική Διαμεσολάβηση & Συμμέτοχοι (Public Affairs & Stakeholder Engagement)

3. Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communications)

4. Έμμεση επικοινωνία προϊόντος/υπηρεσίας (Brand P.R.)

5. Καλύτερη Χρήση των Social Media (Best Use of Social Media)

6. Σχέσεις με MME (Media Relations)

7. Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεμάτων ή Κρίσης (Issue / Crisis Management)

8. Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ

9. Δράση/Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους (Low Budget)

10. Διευρυμένη ή Πολυκαναλική Εταιρική Επικοινωνία (Corporate Integrated Communication)



Καθώς και ειδικές διακρίσεις απονέμονται στις κατηγορίες:

1. Καλύτερη χρήση δεικτών επίδοσης (KPIs)

2. Καινοτομία στην Επικοινωνία

3. Έρευνα & Προγραμματισμός (Research & Planning)



Χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι: Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ, Παπαστράτος ΑΒΕΕ, Wind Έλλας, 24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Υποστηρικτές: ΑΒ Βασιλόπουλος, Nestle Nespresso SA, VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Webelous. Χορηγός Δημιουργικού και Επικοινωνίας: Communication Effect AE. Χορηγοί Επικοινωνίας: Adbusiness, CSR Review, Daily Fax, Έθνος, Manager, Marketing Week, Notice, Retail Business. Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας: advertising.gr, BusinessNews.gr, CSRnews.gr