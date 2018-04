Αξιωματούχος ΕΕ: Οι αγορές «κλειδί» για την παραμονή του ΔΝΤ

Ανταπόκριση Ουάσινγκτον (read the article in English in the right column)



«Οι αγορές θα παίξουν μεγάλο ρόλο στην μεταμνημονιακή εποχή της Ελλάδας όπως έχει αποφασίσει το Eurogroup και η επιστροφή για δανεισμό από αυτές θα εξαρτηθεί σχεδόν αποκλειστικά από την έκθεση βιωσιμότητας του χρέους». Το προφανές στοιχείο υπενθύμισε στο Euro2day.gr, υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος της ΕΕ στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ. «Και το Ταμείο γνωρίζει πολύ καλά ότι εάν δεν βάλει ‘σφραγίδα’ ότι το χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο, οι αγορές θα παραμείνουν δύσπιστες», πρόσθεσε η εν λόγω πηγή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, ότι αρκετές χώρες της ευρωζώνης έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή λύση ίσως να μην είναι αρκετή για να δώσει την απαραίτητη «σφραγίδα αξιοπιστίας» στις αγορές.

Το ΔΝΤ έχει διαβάσει καλά την κατάσταση. Μέχρι τώρα ήταν φειδωλό και σχεδίαζε να βγει από το ελληνικό πρόγραμμα παραμένοντας, όμως, τεχνικός σύμβουλος στον νέο ESM.

Η εκλογή Τραμπ ωστόσο και η εσωστρέφεια της Κίνας όπως αποκαλύψαμε με σχετικά έγγραφα απομόνωσε το ΔΝΤ που ένιωθε ότι μειώνεται η επιρροή του (institutional relevance) και έτσι η στρατηγική άλλαξε.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι το ΔΝΤ γνωρίζει καλά τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της Ευρωζώνης ως προς τις αποφάσεις. Γνωρίζει επίσης ότι δεν υπάρχει ακόμα κοινή συνισταμένη μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας για τις αποφάσεις ως προς την Ελλάδα. Γνωρίζει ακόμα ότι στην ΕΕ τα πάντα είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού. Και κάπως έτσι θα γίνει και τώρα.

Ο Πολ Τόμσεν το δήλωσε άλλωστε ότι για να μπει το Ταμείο χρειάζεται εκτός από την έγκριση του προγράμματος να πραγματοποιήσει και μια αξιολόγηση. Μαζί με αυτό πρέπει να συνταχθεί και η βιωσιμότητα του χρέους που εάν τελικά συνταχθεί και από την ΕΕ και από το ΔΝΤ θα πρέπει να είναι δυο μεν, όχι διαφορετικές δε, όπως γινόταν στο παρελθόν με τους αστερίσκους του ΔΝΤ.

«Στην τελική έκβαση με το cash buffer που πρέπει να χτιστεί από τις αγορές χρειάζεται και από τις δύο πλευρές να πιστοποιήσουν την μεσομακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ελληνικού χρέους», είπε ο αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών. Και πρόσθεσε «ακόμα και να φύγει το ΔΝΤ με τη δικαιολογία ότι δεν συμφωνεί με τα μέτρα, τις μεταρρυθμίσεις και to reprofiling του χρέους, αυτό από μόνο του υποδαυλίζει την επάνοδο της Ελλάδας στις αγορές».

Μάχη δυνάμεων Γαλλίας – Γερμανίας

Η Ελλάδα είναι ένα από τα «θύματα» της αντεπίθεση του Βερολίνου στις γαλλικές προτάσεις για τις αλλαγές στην Ευρωζώνη και συνεπώς για το ελληνικό χρέος. Οπως έχουμε γράψει, το Βερολίνο απορρίπτει το λεγόμενο «γαλλικό κλειδί» και την αυτοματοποίηση χρέους με ανάπτυξη.

Ο αξιωματούχος γνωρίζει ότι η Μέρκελ έχει πλέον μεγάλο πρόβλημα με την βάση της και δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Χαρακτηριστική ήταν η στάση της στο θέμα των βομβαρδισμών της Συρίας.

«Οσοι νομίζουν ότι το πρόβλημα της ανόδου των εθνικιστών είναι θέμα του Νότου και δη της Ιταλίας ας κοιτάξουν καλύτερα τι γίνεται στα ενδότερα της Γερμανίας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Και το ΔΝΤ και η ΕΕ γνωρίζει ότι πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς για να βγει αποτέλεσμα. Το Ταμείο έκανε το πρώτο τέχνασμα με τις προβλέψεις και το Frankfurt Club (η ομάδα των ευρωπαίων δανειστών χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ) αποφάσισε για σφικτό αναπτυξιακό σχέδιο και υβριδική έξοδο με ρήτρες και ορόσημα.

Το μεγάλο ζήτημα, όμως, είναι οι δημοσιονομικές προβλέψεις επί των οποίων η «πάλη» αναμένεται τον Μάιο. Τέλος Μαίου με αρχές Απριλίου το ΔΝΤ αναμένεται να γνωστοποιήσει και τις προθέσεις του για νέο ελληνικό πρόγραμμα. Επί αυτών άλλωστε πιθανότατα θα ενημερώσουν τον Ευκλείδη Τσακαλώτο στις συναντήσεις που θα γίνουν το βράδυ με την Κριστίν Λαγκάρντ και τον Πολ Τομσεν.