Ποιοι έλαβαν τα Βραβεία Ωνάση για το 2018

Ο Καθηγητής Douglas W. Diamond, παγκόσμια αυθεντία στη διαχείριση μαζικής απόσυρσης καταθέσεων και στις κρίσεις ρευστότητας, τιμήθηκε με το Βραβείο Ωνάση 2018 στα Χρηματοοικονομικά.

Το Βραβείο Ωνάση στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου, απονεμήθηκε στους Καθηγητές Jonathan Eaton και Samuel Kortum για τις συνεργατικές τους προσπάθειες να διερευνήσουν την επίδραση της τεχνολογίας στο παγκόσμιο εμπόριο.

Με το Βραβείο Ωνάση στην Ναυτιλία τιμήθηκαν οι Καθηγητές Mary Brooks και Wayne Talley, Ναυτιλιακοί Οικονομολόγοι, γνωστοί για το ερευνητικό έργο τους στο πεδίο των λιμανιών και των κινδύνων της τρομοκρατίας και της πειρατείας στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Τα Βραβεία Ωνάση απονέμονται σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς του κόσμου για τα επιτεύγματα, αλλά και τη συνολική τους προσφορά στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Ναυτιλίας, στα τρία πεδία δηλαδή που διακρίθηκε και ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Τρία βραβεία, το καθένα αξίας 200.000 $, χορηγούνται από το Ίδρυμα Ωνάση και απονέμονται κάθε τρία χρόνια σε συνεργασία με το Cass Business School, και ειδικότερα με το Κέντρο του για τη Ναυτιλία, το Διεθνές Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά, καθώς και το City of London.

Οι αποδέκτες των Βραβείων Ωνάση επιλέχθηκαν από κριτική επιτροπή, την οποία απαρτίζουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ανάμεσά τους δύο νομπελίστες. Η ανακοίνωση των φετινών κινητών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Απριλίου, στο Mansion House -το επίσημο γραφείο του Λόρδου Δημάρχου του City of London- από τον Alderman David Graves. Αναλυτικά, τα Βραβεία Ωνάση 2018 απονεμήθηκαν στους:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΩΝΑΣΗ 2018, ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

• Καθηγητής Douglas W. Diamond, Καθηγητής Διακεκριμένων Υπηρεσιών στα Χρηματοοικονομικά στην έδρα Merton H. Miller, Booth School of Business, University of Chicago

ΒΡΑΒΕΙΟ ΩΝΑΣΗ 2018, ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (μοιράζονται)

• Καθηγητής Jonathan Eaton, Διακεκριμένος Καθηγητής Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, The Pennsylvania State University

• Καθηγητής Samuel S. Kortum, Καθηγητής Οικονομικών στην έδρα James Burrows Moffatt, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Yale University

ΒΡΑΒΕΙΟ ΩΝΑΣΗ 2018, ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (μοιράζονται)

• Καθηγήτρια Mary R. Brooks, Ομότιμη Καθηγήτρια, Rowe School of Business, Dalhousie University και Πρόεδρος του Ναυτικού Συμβουλίου των Εθνικών Ακαδημιών, Washington DC

• Καθηγητής Wayne K. Talley, Καθηγητής Διοίκησης Ναυτιλίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ναυτιλιακού Ινστιτούτου και Εξέχων Διδάσκων, Strome College of Business, Old Dominion University

Ο Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση και Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, δήλωσε:

«Βραβεία όπως αυτά μάς επιτρέπουν να προβλέψουμε και, κατά κάποιον τρόπο, να επιστρέψουμε από το μέλλον, όπου το έργο των διακεκριμένων ακαδημαϊκών της εποχής μας θα έχει λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή αναγνώριση. Το όνομα του Αριστοτέλη Ωνάση είναι συνώνυμο με τα πεδία ενασχόλησης των βραβευθέντων μας, ενώ η Ναυτιλία, το Διεθνές Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά είναι οι τρεις θεμελιώδεις τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις σύγχρονες οικονομίες. Η συμβολή που είχαν στην έρευνα αυτών των πεδίων οι σημερινοί νικητές είναι τέτοια, ώστε μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι μας έχουν φέρει όχι ένα, αλλά πολλά βήματα πιο κοντά στη γνώση που θα απολαμβάνουμε στο μέλλον. Ως Ίδρυμα Ωνάση, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στηρίζουμε τα Διεθνή Βραβεία Ωνάση στα Χρηματοοικονομικά, το Διεθνές Εμπόριο, και τη Ναυτιλία σε συνεργασία με το City of London και το City University/Cass Business School. Τα βραβεία αυτά απονέμονται για τέταρτη φορά και μας κάνει εξίσου υπερήφανους ότι οι προηγούμενοι νικητές τους συνεχίζουν να διακρίνονται για το έργο τους και να έχουν εξέχουσα προσφορά στους τομείς τους, όπως ο Καθηγητής Eugene Fama, (έλαβε το Βραβείο Ωνάση στα Χρηματοοικονομικά το 2009), στον οποίο απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών το 2013.»

Ο Καθηγητής Κώστας Γραμμένος, Πρόεδρος στο Διεθνές Κέντρο Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματοοικονομικών στο Cass Business School, ο οποίος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση του θεσμού των βραβείων, δήλωσε:

«Τα Βραβεία Ωνάση απονέμονται για τέταρτη φορά και μπορεί κανείς να πει με ασφάλεια ότι έχουν καταστεί τα πιο αξιοσέβαστα διεθνή βραβεία στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Ναυτιλίας. Συγχαίρω θερμά τους βραβευθέντες, τα διακεκριμένα επιτεύγματα των οποίων έχουν βαθιά επίδραση στους γνωστικούς τους κλάδους και εξακολουθούν να έχουν βαρύτητα στην ακαδημαϊκή σκέψη και στην επιχειρηματική συμπεριφορά παγκοσμίως.»

Ο Λόρδος Δήμαρχος του City of London Charles Bowman, δήλωσε:

«Το Cass Business School είναι κορυφαίο στον κόσμο στην επιχειρηματική και επαγγελματική εκπαίδευση, έχοντας την έδρα του στο City of London και είναι στενά συνδεδεμένο με τον τομέα χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως παγκόσμιος πρέσβης για τον συγκεκριμένο τομέα, είμαι υπερήφανος που συνεργάζομαι με το Ίδρυμα Ωνάση για την αναγνώριση της συμβολής των Καθηγητών Diamond, Eaton, Kortum, Brooks και Talley στα Χρηματοοικονομικά, το Διεθνές Εμπόριο και τη Ναυτιλία.»

Τα Βραβεία Ωνάση στα Χρηματοοικονομικά, το Διεθνές Εμπόριο και τη Ναυτιλία καθιερώθηκαν το 2007, ξεκίνησαν να απονέμονται στην τρέχουσα μορφή τους από το 2009 και στους νικητές τους συγκαταλέγονται πολλοί διακεκριμένοι οικονομολόγοι. Ο Καθηγητής Eugene Fama, από το Chicago University , θεωρείται από τους «πατέρες» των σύγχρονων χρηματοοικονομικών για το έργο του στα μοντέλα της τιμολόγησης παγίων στοιχείων και τη θεωρία αποτελεσματικής αγοράς, έλαβε το πρώτο Βραβείο Ωνάση στα Χρηματοοικονομικά το 2009, ενώ το 2013 τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Άλλοι εξέχοντες βραβευθέντες υπήρξαν ο Καθηγητής Stewart Myers του MIT, ο οποίος ήταν ένας εκ των τριών συγγραφέων του επιδραστικού συγγράμματος Principles of Corporate Finance (ελλ. τίτλος: Αρχές χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων), καθώς και ο Καθηγητής Gene Grossman του Princeton University, ο οποίος είναι γνωστός για την έρευνά του στη σχέση μεταξύ Εμπορίου και Οικονομικής Ανάπτυξης.

Η τελετή απονομής των Βραβείων Ωνάση 2018 θα πραγματοποιηθεί σε επίσημο δείπνο στο Guildhall του City of London, στις 24 Σεπτεμβρίου, αφού θα έχει προηγηθεί ακαδημαϊκό συνέδριο με όλους τους βραβευθέντες στο Cass Business School, νωρίτερα την ίδια μέρα.