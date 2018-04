Μηνύματα για «καθαρή έξοδο» από Γιούνκερ-Τσίπρα

Πραγματικό φίλο της Ελλάδας χαρακτήρισε τον επικεφαλής της Κομισιόν ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως είπε, συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα. «Συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η τελευταία του επίσημη επίσκεψη στη μνημονιακή Ελλάδα».

Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Θα ολοκληρώσει με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα και γίνεται μια κανονική χώρα της ευρωζώνης, τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Ο ελληνικός λαός, με θυσίες και στερήσεις για οκτώ χρόνια, διεκδίκησε και πετυχαίνει πρώτον να παραμείνει η χώρα στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, αλλά και να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά της, να προχωρήσει σε πλειάδα σημαντικών δομικών μεταρρυθμίσεων που αποτελούν το εχέγγυο ότι δεν βγαίνουμε απλά από τα προγράμματα στήριξης αλλά δεν θα γυρίσουμε πίσω και στις δυσκολίες που περάσαμε».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα πετύχουμε αυτό που ονομάζουμε καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, μια έξοδο χωρίς πιστοληπτική γραμμή στήριξης, όπως έγινε και με άλλες χώρες που βρέθηκαν σε προγράμματα στήριξης.

«Με την καθοριστική συμβολή της Κομισιόν, είμαστε κοντά και στην οριστική ρύθμιση των εκκρεμοτήτων που αφορούν τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο Eurogroup.

Πιστεύω ότι το διαβατήριο για την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα δεν είναι άλλο από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Μια υπεραπόδοση που εξέπληξε θετικά όλους τους εταίρους τα τελευταία τρία χρόνια και έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να αποκατασταθεί η χαμένη αξιοπιστία της χώρας έναντι των εταίρων».

Ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχτηκε ότι ελληνικές κυβερνήσεις στο παρελθόν υποσχέθηκαν πολλά στους εταίρους αλλά δεν τα πραγματοποίησαν. Υποστήριξε, όμως, ότι η σημερινή κυβέρνηση ξεπέρασε επανειλημμένα τους δημοσιονομικούς στόχους και μίλησε για ένα σταθερό πλαίσιο επαναλαμβανόμενης δημοσιονομικής υπεραπόδοσης, με πλεονάσματα που είναι πολύ πάνω από τους στόχους. Όπως είπε, αυτό προδικάζει με ασφάλεια την επίτευξη των στόχων για το 2018-19, κάτι «που κανείς καλόπιστος δεν μπορεί πια να αμφισβητήσει».

Χαρακτήρισε το συγκεκριμένο επίτευγμα «του ελληνικού λαού» και μίλησε για μια ευαίσθητη ισορροπία, που δείχνει ότι η οικονομία δεν χρειάζεται νέα μέτρα λιτότητας αλλά «ενδεχομένως να μειωθούν κάποια, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ορμή στην ανάπτυξη».

«Αποκατάσταση της κανονικότητας σημαίνει ανάκτηση της κυριαρχίας μας στην ευρωζώνη, αλλά σε καμία περίπτωση ότι γυρίζουμε στο παρελθόν, ότι επαναλαμβάνουμε τα λάθη που συνέβαλαν στο να οδηγηθούμε στην κρίση», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο, στη φορολογική διοίκηση και στη δικαιοσύνη «όχι μόνο δεν πρέπει να ανατραπούν αλλά να εμβαθύνουν και να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την επούλωση των πληγών της κρίσης».

Σημείωσε ότι η Ελλάδα επεξεργάζεται ήδη την αναπτυξιακή της στρατηγική, που συζητά με τους εταίρους, όπου πυλώνας δεν μπορεί παρά να είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι εργασιακές σχέσεις.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της ευρωζώνης αλλά και ευρύτερα θέματα που αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια. Εκανε αναφορά στις μεγάλες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση, στις προσπάθειες να βρεθεί δίκαια λύση στο Κυπριακό αλλά και στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της Τουρκίας.

Μίλησε για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα στα Βαλκάνια καθώς και για την προσπάθεια για αμοιβαία αποδεκτή λύση στο θέμα του ονόματος της πΓΔΜ.

Η Ελλάδα θα γίνει μια κανονική χώρα, όσο κανονικές είναι και οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, ξεκαθάρισε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. «Στις 20 Αυγούστου θα είναι το τέλος του τρίτου και τελευταίου προγράμματος υποστήριξης της Ελλάδας, επομένως μαζί μπορούμε να γυρίσουμε τη σελίδα».

Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σύντομα την τελευταία αξιολόγηση. Οσο νωρίτερα τόσο καλύτερα και να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη μείωση του χρέους. «Θέλω όλες οι χώρες να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει», τόνισε. «Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα εργασίας και εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τον τρόπο που προχωρά η Ελλάδα και τηρεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε», ανάφερε.

Όπως είπε, οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι εξαιρετικές, εξαιρετικές ήταν και οι θυσίες. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι μπροστά μας, η ανάπτυξη επέστρεψε και η ανεργία μειώνεται. Η χώρα έχει γυρίσει σε πλεόνασμα και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την πορεία του προγράμματος Γιούνκερ, σημείωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποτέ δεν ήμουν φανατικός οπαδός της άκαμπτης λιτότητας. Θέλουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε η έξοδος από τα μνημόνια να είναι «η πιο καθαρή». Δεν θα υπάρχει, ούτως ή άλλως, καμία προληπτική γραμμή, απάντησε σε σχετική ερώτηση ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Και εμείς δουλεύουμε να είναι «σαφής» η έξοδος, συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. Μην παίζουμε με τις λέξεις, σαφήνεια, καθαρότητα, όλα αυτά σημαίνουν ότι μετά από οκτώ χρόνια, δεν υπάρχει λόγος η Ελλάδα να μην επιστρέψει στο καθεστώς και το πλαίσιο όλων των χωρών της ευρωζώνης, έσπευσε να προσθέσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός υποστήριξε ότι έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν. Τα υπερπλεονάσματα αποδεικνύουν τα λάθη κάποιων από τους θεσμούς που ζήτησαν περισσότερα μέτρα για να πιαστούν οι στόχοι. Τώρα, με νηφαλιότητα, πρέπει να δούμε πώς θα ελαφρύνουμε την οικονομία από τη δυσβάσταχτη φορολογία, για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, οι μεταρρυθμίσεις που υιοθέτησε η κυβέρνηση ακολουθούν τη σωστή πορεία. Τώρα πρέπει να δούμε τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής Επιτροπής.

