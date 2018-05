Τα Ποσειδώνια «πυξίδα» για την ατζέντα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Το Συνεδριακό Πρόγραμμα των Ποσειδωνίων 2018 έρχεται για μία ακόμα χρονιά, με πλειάδα συνεδρίων, σεμιναρίων, workshops και ανοιχτών συζητήσεων, να διαμορφώσει την παγκόσμια ναυτιλιακή ατζέντα και να χαράξει το μέλλον μιας βιομηχανίας που βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων οικονομικών εξελίξεων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα συνέδρια και οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τα ΜΜΕ που έχουν προγραμματιστεί για τα φετινά Ποσειδώνια, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Athens Metropolitan Expo, έχουν διεθνή αύρα, καθώς έχουν οργανωθεί από εταιρείες και οργανισμούς από κάθε γωνιά της υφηλίου – από τη Βραζιλία έως τη Γαλλία, τον Παναμά και την Πολωνία, και από το Μεξικό έως την Κορέα, τη Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα σημαντικά θέματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, από τη ναυτιλιακή πολιτική, το εμπόριο και τη χρηματοδότηση, την ενέργεια, την τεχνολογία και την ανάπτυξη λιμένων, έως τα καύσιμα και τα λιπαντικά, τη διαχείριση του έρματος των πλοίων (BWT), τις ναυπηγήσεις και τις αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων καραβιών, τεχνολογίες για την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων, τα scrubbers, το περιβάλλον, την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού και την απασχόληση στη ναυτιλία, καθώς και θέματα επίλυσης διαφορών και νομικών αξιώσεων.

Στην κορυφή των εκδηλώσεων, σύμφωνα με την παράδοση των Ποσειδωνίων από το 2012, θα είναι το TradeWinds Shipowners Forum, το διεθνές συνέδριο που θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και τροφή για σκέψη.

Το φετινό θέμα του είναι ο τρόπος με τον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα επαναδιατυπώνουν τους κανόνες για το καθεστώς ιδιοκτησίας, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των πλοίων. Με περισσότερες συμμετοχές πλοιοκτητών από κάθε άλλη χρονιά, το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ενότητες: τα πλοία χύδην φορτίου και τα δεξαμενόπλοια. Το συνέδριο θα εξετάσει κατά πόσον τα θεμέλια του κλάδου μεταφοράς φορτίου χύδην είναι τόσο ασφαλή όσο εκτιμούν πολλοί, και το πώς οι πλοιοκτήτες προσαρμόζουν τη στρατηγική τους στις συνθήκες που επικρατούν. Παράλληλα, το Forum θα αναδείξει τους καλύτερους τρόπους προσαρμογής των εταιρειών στην πίεση που ασκούν στις αγορές οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι αυστηρότεροι κανονισμοί αλλά και οι κοινωνικές απαιτήσεις για αλλαγές στις επιχειρηματικές πρακτικές.

Με συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εμπορίου αργού πετρελαίου και LNG να απαιτούν νέες επενδύσεις και καινοτόμες στρατηγικές, τι είναι καλύτερο για τους πλοιοκτήτες: να ναυπηγήσουν νέα πλοία, να αγοράσουν ή να αποσύρουν για scrap; Και πού θα βρουν χρηματοδότηση για τη δεκαετία του 2020, τη στιγμή που αυξάνονται οι απαιτήσεις των αγορών;

Παρεμφερές είναι το θέμα που θα συζητηθεί στο «Power Panel» της BIMCO, όπου θα αναλυθούν σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις σήμερα, με έμφαση στις προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές για τις αγορές του χύδην φορτίου και των δεξαμενοπλοίων, καθώς και την παγκόσμια δέσμευση για μείωση της περιεκτικότητας των καυσίμων των πλοίων σε θείο το 2020. Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Peter Sand, Chief Shipping Analyst της BIMCO, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της BIMCO, κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος.

Το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η North American Marine Environment Protection Association (NAMEPA) συνδιοργανώνουν, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, το σεμινάριο με τίτλο «Trading in US Waters: Priorities and Solutions». Το σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, το International Propeller Club των Ηνωμένων Πολιτειών και την Ελληνική Ναυτιλιακή Συστάδα του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει την τοπική ναυτιλιακή κοινότητα και τα ενδιαφερόμενα μέρη της ναυτιλίας να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις απαιτήσεις των Η.Π.Α. κατά την προσέγγιση των λιμένων τους. Βασικά θέματα θα είναι οι απαιτήσεις για την περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο το 2020, η ψηφιοποίηση της Ναυτιλίας, η σημερινή πραγματικότητα όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και η διαχείριση κινδύνων. Το σεμινάριο αποτελεί εξαιρετική πλατφόρμα δικτύωσης με πλοιοκτήτες και ειδικούς της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Με κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρειών να ανταλλάσσουν απόψεις για το μέλλον της ναυτιλίας, το συνέδριο «6th Analyst & Investor Day» θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στο πλαίσιο του συνεδριακού προγράμματος των Ποσειδωνίων 2018. Βασικός ομιλητής θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), κ. Kitack Lim, ο οποίος θα δώσει τον τόνο στο Capital Link Forum, όπου θα συζητηθούν η υφιστάμενη κατάσταση και οι μελλοντικές επιλογές που προσφέρουν οι χρηματαγορές στη ναυτιλία. Το φόρουμ θα επικεντρωθεί, εκτός των άλλων, σε κρίσιμα ζητήματα για τη ναυτιλία, όπως η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων, η τραπεζική και εναλλακτική χρηματοδότηση, καθώς και ο αντίκτυπος της τεχνολογίας και των νέων κανονισμών. Στο φόρουμ θα συμμετάσχουν ομιλητές από τις ελληνικές και διεθνείς ναυτιλιακές κοινότητες, επικεφαλής κορυφαίων παγκόσμιων τραπεζικών ναυτιλιακών οργανισμών, κορυφαίοι επενδυτές και αναλυτές.

Φέτος, το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (IENE) διοργανώνει για 4η φορά σεμινάριο με θέμα «Energy and Shipping». Ο κομβικός ρόλος που έχει αναλάβει ο ελληνικός εμπορικός στόλος στη μεταφορά παγκόσμιων ενεργειακών εμπορευμάτων αποτέλεσε την αφορμή για να διοργανώσει το IENE αυτό το πρωτοποριακό σεμινάριο, σε συνεργασία με τα Ποσειδώνια και με την ενεργή συμμετοχή πλειάδας διαχειριστών πλοίων, εταιρειών που ασχολούνται με το εμπόριο ενέργειας καθώς και κορυφαίων νομικών εταιρειών. Το σεμινάριο θα έχει ως κεντρικό θέμα τις νέες προδιαγραφές των καυσίμων ανεφοδιασμού, με αφορμή τα πρόσφατα μέτρα του ΙΜΟ που θα εφαρμοστούν σύντομα. Ένας αριθμός εξεχουσών προσωπικοτήτων από τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τον τομέα της ναυτιλίας και το ναυτικό δίκαιο, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους ως ομιλητές. Άλλοι τομείς που θα καλυφθούν είναι η επισκόπηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας (πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα), οι τελευταίες τεχνολογίες στη μεταφορά αργού πετρελαίου και παράγωγων προϊόντων του, ειδικών φορτίων (LNG, LPG) και άνθρακα. Τέλος, θα αξιολογηθεί η ενεργειακή ασφάλεια και το ναυτιλιακό περιβάλλον και θα εξεταστούν εναλλακτικές οδοί για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Πρόγραμμα των Ποσειδωνίων 2018 θα περιλαμβάνει, επίσης, το συνέδριο της HELMEPA με τίτλο «2020 is closer than we think: Scrubbers, Fuels and BWT», με αφορμή την καταληκτική ημερομηνία για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αφορούν την περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο. Με τα πρότυπα για τα καύσιμα αυτά να βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση και πολλά ζητήματα να παραμένουν ανοικτά όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια τόσο των καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο όσο και των scrubbers, το σεμινάριο της HELMEPA αναμένεται να προσελκύσει πλήθος ενδιαφερόμενων. Με τη βοήθεια έμπειρων ομιλητών τόσο σε τεχνικά όσο και σε ρυθμιστικά ζητήματα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το συνέδριο της HELMEPA θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις σε πολλές από τις μελλοντικές προκλήσεις αυτών των κρίσιμων ζητημάτων.

Το σεμινάριο με τίτλο «Japan Seminar at Posidonia 2018» θα επικεντρωθεί στο ρόλο της καινοτομίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία και τον αντίκτυπό της στην προστασία του περιβάλλοντος και την τεχνολογία. Οι ομιλητές θα μοιραστούν σκέψεις για το επίπεδο της καινοτομίας στην ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία και τον ναυτικό εξοπλισμό, και θα αναφερθούν στις τάσεις της ναυπηγικής αγοράς. Το συγκεκριμένο συνέδριο ξεχωρίζει για την πρακτική προσέγγιση που προσφέρει στον τρόπο αντιμετώπισης των τεχνολογικών προκλήσεων και τις λύσεις που προτείνει σε μακροχρόνια προβλήματα που επηρεάζουν όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Με τίτλο «Support the Local Maritime Industry Summit» η Newsfront/Ναυτιλιακή διοργανώνει διάσκεψη με στόχο να φέρει κοντά τις εταιρείες-μέλη των Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXPO) με τους τεχνικούς διευθυντές ελληνικών και διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών και να τους παρακινήσει σε έναν διαδραστικό διάλογο που θα ωφελήσει τόσο τους Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού όσο και τους πελάτες τους και την ναυτιλία εν γένει. Το συγκεκριμένο συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της MARTECMA.

Ένα ακόμη σεμινάριο που θα προσελκύσει πλήθος συνέδρων και θα υπογραμμίσει την μακρόχρονη συνεργασία των δύο εθνών στον ναυτιλιακό τομέα είναι το «Korean-Hellenic Maritime Cooperation Forum». Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα δώσει έμφαση στη ναυπηγική βιομηχανία της Κορέας και, σε συνεργασία με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, θα αναδείξει άγνωστες πτυχές της κορεατικής χρηματοδότησης πλοίων και της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής. Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, θα παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες που εφαρμόζει η Κορέα στη ναυπηγική βιομηχανία, με έμφαση στο ECO πλοίο, την κυβερνοασφάλεια και την έξυπνη τεχνολογία πλοίων.

Στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, η Admiralty θα οργανώσει και φέτος σειρά σεμιναρίων με τίτλο «Living with ECDIS». Για να λειτουργήσει το σύστημα ECDIS θα πρέπει ο διαχειριστής και οι αξιωματικοί του πλοίου να είναι συνεχώς ενήμεροι για τις αλλαγές στις νομικές απαιτήσεις και τα ζητήματα συντήρησης. Τα σεμινάρια της Admiralty «Living with ECDIS» αποσκοπούν στην αποσαφήνιση αυτών των ζητημάτων, ώστε να τηρείται η συμμόρφωση τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο και στόλου και παράλληλα να αξιοποιείται στο έπακρο το σύστημα αυτό. Το σεμινάριο θα είναι χρήσιμο για όποιον ασχολείται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, από ιδιοκτήτες, διευθυντές και προσωπικό πλοίων, έως ρυθμιστικούς φορείς και ελεγκτές, καθώς δίνεται η ευκαιρία να τεθούν επί τάπητος φλέγοντα ζητήματα και προκλήσεις, να υποβληθούν ερωτήσεις και να αναζητηθούν λύσεις, παράλληλα με τη δικτύωση με στελέχη του κλάδου.

Ο κατάλογος είναι μακρύς και οι σύνεδροι θα δυσκολευτούν πραγματικά να επιλέξουν το σεμινάριο που θα παρακολουθήσουν τελικά ανάμεσα σε τόσα άλλα, εξίσου αξιόλογα.

Η Συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών θα πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα των Ποσειδωνίων 2018, και προβλέπεται για ακόμη μια φορά να θέσει την ατζέντα της ναυτιλιακής βιομηχανίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Έκθεση Ποσειδώνια τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου.