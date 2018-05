ICAP: Στις 7 Ιουνίου το 4ο Human Capital Summit

Γνωρίζοντας ότι η Καινοτομία και η Επιχειρηματικότητα είναι σημαντικά συστατικά της επιχειρηματικής εξέλιξης και αριστείας, το φετινό Συνέδριο του Τομέα People Solutions της ICAP Group, επικεντρώνει στις πρωτοβουλίες Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΔ) των οργανισμών που ενισχύουν αυτήν την κουλτούρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Κεντρικός Ομιλητής του Συνεδρίου είναι ο ομιλητής Stephane Moriou, Ph. D, Πρόεδρος της εταιρείας MoreHuman Partners , με ηγετική θέση στην παροχή καινοτόμων λύσεων σε θέματα διαχείρισης ταλέντων, θα παρουσιάσει μέσα από τη ομιλία του How to unleash Peoples Potential and Creativity? τη μεθοδολογία εμφύσησης μια κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας καθώς και δημιουργικότητας στους οργανισμούς.

Καινοτομία του Συνεδρίου μας για την ελληνική αγορά αποτελεί, ο δημιουργικός συνδυασμός του κεντρικού ομιλητή με την επαγγελματία τραγουδίστρια Όπερας Caroline MacPhie οι οποίοι, με καταλύτη τη μουσική, θα χαρίσουν στους συμμετέχοντες μια ανεπανάληπτη διαδραστική εμπειρία βιωματικής μάθησης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.