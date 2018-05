Καραμούζης: Βαδίζουμε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν τρέχουμε

«Σ’ αυτή τη δεκαετία, έστω και υπό την πίεση των δανειστών και παρά την πολιτική και κοινωνική αντίσταση, έγιναν και πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις και διορθώθηκαν οι ανισορροπίες που μας οδήγησαν στην κρίση», δήλωσε ο Νίκος Καραμούζης σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος.

Προσέθεσε ωστόσο ότι «είναι φανερό ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν τρέχουμε, δεν υπάρχει δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας όπως οι συνθήκες απαιτούν».

Ο πρόεδρος της Eurobank απαρίθμησε τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία και έκανε λόγο για πέντε σημαντικές θετικές δομικές αλλαγές που λειτουργούν ως αναπτυξιακοί καταλύτες:

Πρώτον, αναδεικνύεται μέσα από την κρίση μια νέα ελληνική επιχειρηματικότητα, δυναμική και εξωστρεφής, ανθεκτική στις προκλήσεις των ανοικτών αγορών και του διεθνούς ανταγωνισμού, χωρίς εξάρτηση από τις κρατικές δουλειές.

Δεύτερον, σημειώνεται σημαντική συρρίκνωση του οικονομικού ρόλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κυρίως μέσω ιδιωτικοποιήσεων, παραχωρήσεων, εξωτερικών αναθέσεων και κατάργησης πλειάδας προστατευτικών ρυθμίσεων των αγορών. Μεταφέρονται σταδιακά πόροι και δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα, προσελκύοντας επενδύσεις.

Τρίτον, συντελείται ένας ουσιαστικός σταδιακός παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας. Η οικονομική, παραγωγική δομή της χώρας αλλάζει, με σημαντική μετατόπιση των παραγωγικών συντελεστών από την κατανάλωση, το κράτος, το εγχώριο εμπόριο και τις κατασκευές, προς τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τις υποδομές.

Τέταρτον, παρά τις ιδεολογικές εμμονές, καταγράφονται σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα. Μετρήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών έχει ωριμάσει, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των μεταρρυθμίσεων, γίνεται πιο φιλική προς το επιχειρείν, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη μείωση του οικονομικού ρόλου του κράτους.

Πέμπτον, αναδεικνύονται και εδραιώνονται σταδιακά νέες κοινωνικές και παραγωγικές αξίες. Καταγράφεται ήδη μια σαφής στροφή των πολιτών προς τις οικονομικές και κοινωνικές αξίες, που καθιστούν την οικονομία δυναμική, ανταγωνιστική και παραγωγική και την κοινωνία συνεκτική και υπεύθυνη.

Οι προκλήσεις

Σύμφωνα με τον κο Καραμούζη «ο βασικός πυλώνας εξόδου από την κρίση και επιστροφή στην ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να είναι ο ιδιωτικός παραγωγικός τομέας, που παρά τις ενίοτε δυσλειτουργίες, δημιουργεί απασχόληση, εισοδήματα, φορολογικά έσοδα, κέρδη και μερίσματα».

Συνέχισε λέγοντας ότι «χρειάζεται να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μια σημαντική ώθηση των επενδύσεων, κυρίως των ιδιωτικών επενδύσεων που κατέρρευσαν στη διάρκεια της κρίσης, από 21,1% του ΑΕΠ το 2007 σε 8,5% το 2016 ή στο 1/3 σε απόλυτους αριθμούς. Επιπροσθέτως, χωρίς τη μαζική προσέλκυση ξένων παραγωγικών κεφαλαίων και επενδύσεων, που παρά τη βελτίωση παραμένουν στο 2% του ΑΕΠ το 2017, δεν μπορούμε να καλύψουμε το τεράστιο αποταμιευτικό κενό που αντιμετωπίζει η χώρα μετά την κατάρρευση της εγχώριας αποταμίευσης και τη στενότητα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις έχουν μειωθεί από 26% το 2007 σε 13% το 2017 και από €60,5 δισ. το 2007 σε € 22,5 δισ. το 2017, έναντι μέσου όρου 20% στην Ευρώπη των 28, με την πτώση να οδηγείται από την κατάρρευση των επενδύσεων σε ακίνητα από 11% πριν την κρίση, σε κάτω από 1% σήμερα».

Τα ερωτήματα που θέλουν απαντήσεις

Όπως είπε ο πρόεδρος της Eurobank το μεγάλο ζήτημα είναι, τι αντιμετωπίζει σήμερα ένας επενδυτής στην Ελλάδα και πρέπει να λάβει ικανοποιητική απάντηση, ώστε η επενδυτική του πρόθεση να μην μετατραπεί σε επενδυτική «Οδύσσεια» Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Τα γνωρίζουμε όλοι:

1. Υπάρχει προβλέψιμη φορολογία και ανταγωνιστικοί φορολογικοί συντελεστές;

2. Είναι το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο απλό, ξεκάθαρο και σταθερό;

3. Επιλύονται γρήγορα οι δικαστικές και άλλες διαφορές;

4. Πού απευθύνομαι για να επιλύσω τα προβλήματα; Υπάρχει ενιαίο κέντρο αποφάσεων με αποφασιστικές αρμοδιότητες;

5. Είναι εύκολη και με ίσους όρους και διαφάνεια η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης;

6. Η αγορά λειτουργεί με κανόνες και ίσες συνθήκες ανταγωνισμού;

7. Υπάρχουν υποδομές τεχνολογίας, επικοινωνιών, μεταφορών και ψηφιακή ωριμότητα;

8. Υπάρχει χρηματοδότηση με ανταγωνιστικό κόστος;

9. Είναι γραφειοκρατική και χρονοβόρα η αδειοδότηση και υλοποίηση μιας επένδυσης; ο χωροταξικός σχεδιασμός; η χρήση γης;

10. Υπάρχουν κίνητρα για επενδύσεις;

11. Υπάρχουν καταρτισμένα στελέχη και ειδικότητες;

12. Είναι το κόστος ενέργειας ανταγωνιστικό;

Οι προτάσεις

Τέλος ο Νίκος Καραμούζης κατέθεσε μια σειρά προτάσεων:

1. Μαζικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών, αξιοποίηση της μεθόδου των παραχωρήσεων (π.χ. μεγάλα έργα υποδομών), αναθέσεων σε εξωτερικούς παρόχους σημαντικών επιλεγμένων κοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. τομέας υγείας) και λειτουργειών του δημοσίου (π.χ. φορολογικοί έλεγχοι), ευρεία αξιοποίηση των ΣΔΙΤ στις επενδύσεις κοινωνικών υποδομών και τα μικρά περιφερειακά έργα.

2. Υιοθέτηση του μοντέλου της Κύπρου για μη κατοίκους, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους έγκρισης εταιρικής φορολογικής έδρας, έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου, απόκτησης status μονίμου φορολογικού κατοίκου, διαχείρισης προσωπικής και εταιρικής περιουσίας (εισαγωγή του θεσμού των Trusts), διαχείρισης ναυτιλιακών επενδύσεων. Στόχος η μετατροπή της Ελλάδας σε σύγχρονο και ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό και ναυτιλιακό κέντρο.

3. Κατάργηση των μετρητών σε όλες τις εταιρικές συναλλαγές και υποχρεωτική πληρωμή μισθοδοσιών και ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζικού συστήματος. Υποχρεωτική χρήση χρεωστικών καρτών για συναλλαγές πάνω από €100 χωρίς χρεώσεις, με επιβάρυνση του δημοσίου για το σχετικό κόστος των τραπεζών.

4. Επιλογή 50 περιοχών της χώρας στις οποίες θα προ-αδειοδοτηθούν επιχειρηματικές ζώνες με προκαθορισμένους όρους δόμησης και χρήσης γης και με όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις διαθέσιμες, στρατηγική – all in one permit, για εμβληματικά projects και με δεσμευτικούς χρόνους με ρήτρες για έγκριση.

5. Υπέρ-αποσβέσεις 200% για νέες επενδύσεις επιχειρήσεων και υπέρ-εκπτώσεις για έξοδα R&D και ανάπτυξη ξένων αγορών για εξαγωγικές επιχειρήσεις.

6. Γενναία φορολογική και ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης (διατηρείται η εγκριθείσα μείωση του αφορολόγητου ορίου), πάταξη της φοροδιαφυγής (περιορισμό πληρωμών με μετρητά), χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές με παράλληλη απλοποίηση του συστήματος, με καθιέρωση δύο ή τριών κατά το μέγιστο φορολογικών συντελεστών ανά κατηγορία φορολογικών εσόδων, μετατροπή σταδιακά του ασφαλιστικού συστήματος από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοπητικό, χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές για προσόδους από μερίσματα, τόκους, ενοίκια και κέρδη από δραστηριότητες start-ups, venture capital, καινοτόμων πρωτοβουλιών, επενδύσεων σε βιώσιμες εταιρείες υπό αναδιάρθρωση και για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

7. Δημιουργία ενός ουσιαστικού one stop shop για σημαντικές ξένες και εγχώριες επενδύσεις, end to end service in one place.