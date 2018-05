Ξεκινά το πρώτο διεθνές θερινό σχολείο με θέμα Τεχνητή Νοημοσύνη και Παιχνίδια

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Γιώργου Γιαννακάκη, Καθηγητή και Διευθυντή του Institute of Digital Games, με έδρα στη Μάλτα και του Julian Togelius, Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Computer Science and Engineering του πανεπιστημίου Tandon School of Engineering, με έδρα στη Νέα Υόρκη.