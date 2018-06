Washington Group: Στους ηγέτες του G7 το θέμα της Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα Ελλαδος) ο πρώτος γύρος συζητήσεων του Washington Glub, στο περιθώριο της συνόδου του G7 που γίνεται στον Καναδά, για τις εξελίξεις στην ευρωζώνη, όπου συζητήθηκε και το θέμα της Ελλάδας.

Υψηλόβαθμος παράγοντας της ευρωζώνης, με άριστη γνώση των εξελίξεων στο λεγόμενο Washington Glub, τόνισε στο Euro2day.gr ότι οι διεργασίες για την μεταμνημονιακή εποχή συνεχίζονται με καταληκτική ημερομηνία Ιούνιο-Ιούλιο και όπως συμπλήρωσε έτσι και αλλιώς σήμερα δεν αναμένονταν αποφάσεις «no breakthrough» καθώς δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί ο ρόλος και η συμμετοχή του ΔΝΤ αλλά και το ύψος των μέτρων για το χρέος, όπως και η διάρκειά τους.

Επίσης παραμένει η θέση της ΕΚΤ που θέλει προληπτική γραμμή για μετά το τέλος του προγράμματος με αυξημένη εποπτεία ώστε η Ελλάδα να μην βρίσκεται υπό πλήρη εξάρτηση από τις αγορές.

Η εν λόγω πηγή ανέφερε ότι δυσκολία έγκειται στο ότι από τη στιγμή που δεν αποφασίζεται τι θα γίνει με το ελληνικό χρέος, δεν μπορεί να συνταχθεί η πολυαναμενόμενη ανάλυση βιωσιμότητας χρέους (DSA).

Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι επειδή το θέμα έχει πολιτικοποιηθεί στη Γερμανία αναμένεται να απασχολήσει σε κλειστό κύκλο συνομιλιών, τους αρχηγούς κρατών του G7 που θα συναντηθούν, επίσης στον Καναδά, στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.

Εκεί, ανέφερε η πηγή αναμένεται να ξεκαθαριστεί, ποια στάση θα κρατήσει το Βερολίνο, αφού μπουν στο καλάθι η μεταμνημονιακή εποχή, το σκοπιανό, τα εξοπλιστικά, το προσφυγικό αλλά και η αστάθεια που έχει προκληθεί σε Ιταλία και Ισπανία.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, σε δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο των G7, είπε πως η απόφαση για την Ελλάδα πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Εξέφρασε παράλληλα την αισιοδοξία του πως το ζήτημα της Ελλάδας «θα εξελιχθεί με λογικό τρόπο», όπως αναφέρει το Reuters.

