Τσίπρας: Είμαι σαν σκακιστής που παίζει σε δύο σκακιέρες

Τα συγχαρητήριά του για τη συμφωνία που επετεύχθη με την πΓΔΜ εξέφρασε στον πρωθυπουργό ο Κλάους Ρέγκλινγκ, κατά την επίσκεψή του στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Είναι λίγο περίεργο, αισθάνομαι σαν έναν σκακιστή που παίζει ταυτόχρονα σε δύο σκακιέρες», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Θύμισε ότι έχουμε ταυτόχρονα τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα αλλά και για το όνομα της γειτονικής χώρας και ελπίζω ότι όπως χθες είχαμε μια καλή λύση, την άλλη εβδομάδα (σ.σ. Eurogroup) θα έχουμε καλή λύση και στο άλλο σημαντικό θέμα.

Ο πρωθυπουργός είπε στον επικεφαλής του ESM ότι έγιναν πολλές και επίπονες μεταρρυθμίσεις, αλλά υπήρξε μεγάλη πρόοδος και είμαστε κοντά σε μια τελική λύση, που πραγματικά θα είναι αντάξια των θυσιών της Ελλάδας.

Θα είμαστε χαρούμενοι να γίνει η Ελλάδα ένα success story, απάντησε ο Κλάους Ρέγκλινγκ. Εγινε πολλή δουλειά, θα χρειαστεί ακόμα περισσότερη, αλλά θα είναι μεγάλη επιτυχία, απάντησε.

Meeting in Athens with the Managing Director of the European Stability Mechanism Klaus Regling. #ESM https://t.co/8USzUJXYXj

Very good discussion between #ESM Managing Director Klaus #Regling and Greece’s Prime Minister ⁦@atsipras⁩ in Athens on the way to the end of the ESM Programme for Greece and the time afterwards, ⁦@tsipras_eu⁩ pic.twitter.com/rbew9fVvzV