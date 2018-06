Στις 21 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη το 6ο Export Summit

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018, στα γραφεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β.Ε. – ΣΕΒΕ, συνέντευξη τύπου με κεντρικό θέμα το 6ο Συνέδριο Export Summit, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος. Το Export Summit VI θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ με θέμα “The digital e-ra, Business on the move, Exports in the fast lane”.

Μετά τις πέντε ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργανώσεις, το φετινό συνέδριο έχει στόχο να ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αποτελώντας βασικό αναπτυξιακό εργαλείο στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η ανάπτυξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις νέες τεχνολογίες και τις επιχειρηματικές τάσεις που διαμορφώνονται στο διεθνές εμπόριο. Η θεματολογία του Συνεδρίου θα καλύψει όλο το φάσμα της ψηφιακής επιχειρηματικής δραστηριότητας δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και φορείς να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε ζητήματα νέων τεχνολογιών.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ Γιώργος Κωνσταντόπουλος: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι νέες τεχνολογίες και οι επιχειρηματικές τάσεις που διαμορφώνονται από αυτές στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου αποτελούν μονόδρομο για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η θεματολογία του συνεδρίου θα καλύψει όλες τις σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες του Ψηφιακού Επιχειρείν, έτσι ώστε να αποτελέσουν τα εργαλεία των δυναμικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές, να βελτιώσουν τις παραγωγικές και οργανωτικές τους διαδικασίες και να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από την εφαρμογή τους».

Στη συνέχεια ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Παναγιώτης Χασάπης παρουσίασε το πρόγραμμα του Συνεδρίου που περιλαμβάνει οκτώ θεματικές ενότητες.

Το Export Summit VI του ΣΕΒΕ έχει καθιερωθεί ως το σημαντικότερο συνεδριακό γεγονός της κοινότητας των εξαγωγέων και αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό εκπροσώπων επιχειρήσεων και φορέων. Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη, με προϋπόθεση τη δήλωση συμμετοχής εδώ. Παράλληλα, είναι εφικτή η παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω Livestreaming από την ιστοσελίδα www.livemedia.gr, η οποία είναι χορηγός της υπηρεσίας.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί δείπνο λήξης του Συνεδρίου Export Summit VI με ομιλητή τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, με θέμα: «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα για την Ελλάδα του Αύριο».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.exportsummit.gr και να απευθύνονται στη γραμματεία του Συνεδρίου στον ΣΕΒΕ τηλ. 2310 535333.