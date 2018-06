Ντομπρόβσκις: Σημαντικά τα εμπροσθοβαρή μέτρα στο χρέος

Η Ελλάδα διανύει το τελευταίο μίλι προς την επιτυχημένη έξοδο από το πρόγραμμα διάσωσης, είναι κοντά στο να τελειώσει ένα πολύ μακρύ ταξίδι, μια Οδύσσεια, δήλωσε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις μιλώντας στο συνέδριο του Economist.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, απίστευτη δουλειά βρίσκεται σε εξέλιξη πριν από το επερχόμενο Eurogroup, προκειμένου να βρεθεί η συμφωνία.

Στην ομιλία του στάθηκε στις θετικές οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, στην ανάγκη να παρθούν αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΕΕ στην προσεχή σύνοδο Κορυφής αλλά και στους κινδύνους που προκαλεί ο προστατευτισμός, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχουν δικαιολογίες για μη δράση».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια αναλήφθησαν πρωτοφανείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και αυτές στηρίχθηκαν από την αλληλεγγύη των Ευρωπαίων εταίρων. «Σταθήκαμε και θα στεκόμαστε πλάι στην Ελλάδα».

Αναφέρθηκε στα κονδύλια που διέθεσε η Κομισιόν, πέραν των δανείων διάσωσης, και την κινητοποίηση 35 δισ. ευρώ κοινοτικών πόρων ως το 2020. Εξ αυτών, σημείωσε, η χώρα έχει ήδη λάβει σχεδόν 16 δισ. ευρώ.

Όπως είπε, οι μεταρρυθμίσεις αρχίζουν να αποδίδουν με τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη, καθώς και με την ανάκαμψη των επενδύσεων. Τόνισε ότι η χώρα είναι μια από τις οκτώ της Ενωσης που αναμένεται φέτος να έχει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό.

«Βλέπουμε να αναδύεται κάποιος δημοσιονομικός χώρος με τον καιρό», σημείωσε. «Είναι μια θετική εξέλιξη», τόνισε, για να συμπληρώσει ότι «οι λεπτομέρειες για τη χρήση του θα πρέπει να συζητηθούν».

Περιγράφοντας τα επόμενα βήματα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος αναφέρθηκε σε τρία κρίσιμα στοιχεία: την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων και τη συμφωνία για το χρέος επί της οποίας, όπως και στη συνέντευξή του στο Euro2day.gr τη Δευτέρα, τόνισε ότι «εμπροσθοβαρή μέτρα θα είναι σημαντικά για να εξασφαλιστεί η σταδιακή επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές».

Τρίτο στοιχείο, η συμφωνία για το μεταμνημονιακό πλαίσιο, καθώς η χώρα «πρέπει να μείνει σε μεταρρυθμιστική τροχιά».

Θύμισε ότι η χώρα πρέπει να μείνει προσκολλημένη στον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022, ενώ μετά το ποσοστό θα μειωθεί σε τουλάχιστον 2%, καθώς «δεδομένου του χρέους, το περιθώριο για κινήσεις είναι περιορισμένο».

Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ευμεγέθης ανάπτυξη, η οποία επιτυγχάνεται με:

α) χρηματοοικονομική σταθερότητα, δημοσιονομική πειθαρχία και ισχυρούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς που θα χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία.

β) οικονομική ανθεκτικότητα και επενδύσεις (ισχυροί θεσμοί, όπως το δικαστικό σύστημα, ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις, εκπαίδευση και καινοτομία).

γ) δικαιοσύνη, ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης να φτάνουν σε όλους τους πολίτες.

