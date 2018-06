Regling: Μείνετε προσηλωμένοι στις μεταρρυθμίσεις

Λίγες εβδομάδες πριν την έξοδο, κοντά στη γραμμή τερματισμού, μετά από ένα Μαραθώνιο, ορισμένα σημαντικά βήματα πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την τοποθέτησή του στο συνέδριο του Economist ο Κλ. Ρέγκλινγκ, επιμένοντας στην ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, επαναλαμβάνοντας ότι η μεταμνημονιακή επιτήρηση θα είναι πιο «σφιχτή» και πιο «ενδελεχής».

Ο επικεφαλής του ESM σημείωσε ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η ολοκλήρωση όλων των προαπαιτουμένων, καθώς είμαστε κοντά στην ημερομηνία του Eurogroup και μένουν αρκετά ακόμα να γίνουν, ενώ μάλλον προανήγγειλε θετική απόφαση του Συμβουλίου Διευθυντών του Ταμείου σχετικά με την υποδόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Το απόγευμα θα συνεδριάσει το αρμόδιο συμβούλιο του ESM, προκειμένου να συζητήσει για τη δόση, υπό τις προϋποθέσεις θετικών εξελίξεων στο μέτωπο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και της μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. «Μια θετική απόφαση θα οδηγήσει σε εκταμίευση. Είμαι αισιόδοξος», είπε ο κος Ρέγκλινγκ.

Οσον αφορά τις αποφάσεις για το χρέος, ο επικεφαλής του ESM παρέπεμψε στην απόφαση του Eurogroup τον Μάιο του 2016, σημειώνοντας ότι βρίσκονται στο τραπέζι οι εναλλακτικές της επέκτασης των δανείων του EFSF, της διανομής των κερδών από SMPs και ANFAs, αλλά και εξαγοράς των δανείων άλλων πιστωτών, υπό δύο προϋποθέσεις: το γνωστό «εάν χρειάζονται» και εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρόγραμμα.

Στη μεταπρογραμματική περίοδο προκλήσεις παραμένουν, τόνισε, υπογραμμίζοντας κυρίως τις δυσκολίες που απορρέουν από τη μείωση των κόκκινων τραπεζικών δανείων. Οι τράπεζες έχουν μειώσει τον ELA σε λιγότερο από 10 δισ. ευρώ αλλά η κατάσταση παραμένει δύσκολη καθώς ακόμα και αν τηρηθούν οι στόχοι για μείωση των NPLs στο τέλος του 2019, θα παραμένει μη εξυπηρετούμενο το 35% των δανείων, εμποδίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, υπογράμμισε

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική εξόδου από το πρόγραμμα, το τελευταίο δίμηνο είναι καθοριστικό. Η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις. Η έξοδος στις αγορές είναι εύθραυστη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για μεταστροφή μεταρρυθμίσεων, πολλές φορές κυβερνήσεις μετά το τέλος ενός προγράμματος μπαίνουν στον πειρασμό να «χαλαρώσουν», είπε ο κος Ρέγκλινγκ τονίζοντας ότι είναι κρίσιμο να παραμείνει η ελληνική κυβέρνηση προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις.

Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι την ώρα που η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να σταθεί στα πόδια της, ο ESM θα είναι δίπλα της.

#ESM Managing Director Klaus #Regling speaks at the ⁦@Economist_SEUR⁩ conference in Athens on a panel on “Greece’s Economic Marathon: at the finishing line” pic.twitter.com/zIO3Z51dXE