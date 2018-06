Ντομπρόβσκις σε Τσίπρα: Χαιρετίζω τη συμφωνία με την πΓΔΜ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βλάντις Ντομπρόβσκις στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο να υπογραμμίζει τα θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία.

Ο κ. Ντομπρόβσκις χαρακτήρισε καλά νέα την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος και δήλωσε ότι «εργαζόμαστε για μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους», ενώ έθεσε ως χρονικό ορίζοντα για τις αποφάσεις του Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Παράλληλα ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρέτισε τη συμφωνία Ελλάδας - πΓΔΜ για το ονοματολογικό και υπογράμμισε την αλλαγή σελίδας.

«Επισκέφτεστε τη χώρα σε μια στιγμή που γυρίζουμε σελίδα», είπε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα αφήνει πίσω το παρελθόν και ανοίγει την πόρτα στο μέλλον.

Ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης, σημείωσε ότι το τέλος του προγράμματος αποτελεί μια δίκαιη εξέλιξη για τον ελληνικό λαό και τις θυσίες του. Εκφράζοντας την αισιοδοξία του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως αναμένουμε τα απαραίτητα μέτρα για το χρέος που θα σημάνουν την οριστική και διαρκή έξοδο της χώρας στις αγορές.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «έχουμε ιστορική συμφωνία με τους βόρειους γείτονές μας», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα αφήνει οριστικά πίσω της το παρελθόν.

Τέλος, ο κ. Ντομπρόβσκις τόνισε ότι έχει γίνει πολλή δουλειά και τώρα έχει έρθει η ώρα να απολαύσουμε τους καρπούς.

Good meeting with @PrimeministerGR, discussed completing the #Greece’s programme, debt measures and #deepeningEMU. I welcome the Prime Minister’s leadership in reaching the historic agreement on #NorthMacedonia name. pic.twitter.com/AZDlau12kS