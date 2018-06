Εγκρίθηκε από τον ESM η εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ

To συμβούλιο των διευθυντών του ESM που συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη έδωσε το πράσινο φως για την εκταμίευση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που απέμεινε από την τρίτη αξιολόγηση.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η έγκριση δόθηκε μετά από την θετική εκτίμηση των Θεσμών αναφορικά με την εκκαθάριση των καθαρών ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ελληνική κυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, όπως ορίστηκαν από το Τεχνικό Μνημόνιο στις 22 Μαρτίου του 2018.

«Με ικανοποίηση σημειώνω ότι η ελληνική κυβέρνηση πραγματοποίησε όλη την απαιτούμενη πρόοδο στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα» δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ. «Aν η Ελλάδα παραμείνει προσηλωμένη στην διατήρηση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής και στην εφαρμογή των εναπομεινασών μεταρρυθμίσεων, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την υπό εξέλιξη τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος του ESM και η Ελλάδα να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη έξοδο τον Αύγουστο, όπως έχει προγραμματιστεί».

Μετά την εκταμίευση που εγκρίθηκε σήμερα, η χρηματοδοτική στήριξη του ESM προς την Ελλάδα θα αγγίξει τα €46,9 δισ., από τα €86 δισ. που ήταν συνολικά διαθέσιμα. Ο ESM και ο EFSF έχουν εκταμιεύσει από κοινού κοντά στα €189 δισ. προς την Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης και της ποσότητας που εγκρίθηκε σήμερα), κάτι που καθιστά τα δύο ταμεία διάσωσης τους μεγαλύτερους πιστωτές της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι το τρέχον πρόγραμμα διάσωσης του ESM προβλέπεται να λήξει στις 20 Αυγούστου του 2018.

Το Συμβούλιο των Διοικητών του ESM αποτελείται από κορυφαίους αξιωματούχους των υπουργείων Οικονομικών των 19 κρατών μελών.

#Greece continues to deliver on commitments.

Another milestone completed in arrears clearance allows the @ESM_Press to disburse the pending €1bn. Today’s ESM board decision is a good omen for the discussions on program exit in next week’s #Eurogroup pic.twitter.com/YLdU5Jvq2g