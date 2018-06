Συνάντηση Γιούνκερ, Μέρκελ, Μακρόν για Ελλάδα-Ευρωζώνη

Βρυξέλλες, ανταπόκριση (read the document below and the article in English at the right column)

Σε μια συνάντηση την Τετάρτη στη Γερμανία, στο περιθώριο συνεδρίου των βιομηχάνων, θα βρεθούν ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγές από το περιβάλλον του κ. Γιούνκερ ανέφεραν αποκλειστικά στο Euro2day.gr ότι τόσο ο πρόεδρος της Κομισιόν όσο και ο κ. Μακρόν θα καταβάλουν μια ύστατη προσπάθεια «χαλάρωσης» της γερμανικής στάσης στο θέμα του ελληνικού χρέους.

Οπως αποκαλύφθηκε από τα έγγραφα που έβγαλε στη δημοσιότητα το Euro2day.gr την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία, ενώ κρατάει τα χαρτιά της κλειστά για τις τελικές της θέσεις, δεν σκοπεύει να δώσει τίποτα ουσιαστικό για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, γιατί δεν το «αντέχει» πολιτικά. Αυτό τουλάχιστον προφασίζεται η κα Μέρκελ.

Ο κ. Γιούνκερ έχει ήδη δώσει εντολή τόσο στον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις όσο και στον επίτροπο Πιερ Μοσκοβισί να πιέσουν για εμπροσθοβαρή μέτρα για το χρέος -όπως άλλωστε δήλωσε πρώτα στο Euro2day.gr σε συνέντευξή του ο κ. Ντομπρόβσκις- αλλά και να καταθέσουν στο Eurogroup της Πέμπτης ένα compliance report στο οποίο θα σημειώνεται:

1. Η αυξημένη εποπτεία να είναι μεν σφικτή αλλά δεν πρέπει να φαίνεται ως νέο πρόγραμμα.

2. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιπρόσθετα μέτρα. «No additional measures» για το χρέος, αλλά μόνο όσα έχουν ήδη αποφασιστεί. Διαφορετικά, αναφέρει υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος, «οι αγορές θα το δουν ως ένα νέο πρόγραμμα και θα στοιχίσει τόσο πολιτικά στην ελληνική κυβέρνηση, όσο και σε θέμα αξιοπιστίας».

3. Η επανεξέταση της πορείας της ελληνικής οικονομίας και της επίτευξης των στόχων θα πρέπει να γίνεται ανά εξάμηνο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, και όχι όπως θέλει η Γερμανία, δηλαδή ετησίως και μέσω εγκρίσεως από τα εθνικά κοινοβούλια.

Τις τρεις αυτές θέσεις της Κομισιόν στηρίζει η Γαλλία αλλά και η πλειονότητα των χωρών-μελών του Eurogroup, κάτι όμως που δεν φαίνεται να πείθει τους Γερμανούς.

Γι' αυτό, όπως μας ανέφερε η πηγή από το περιβάλλον του κ. Γιούνκερ, αναλαμβάνει και ο ίδιος έργο, μαζί με τον κ. Μακρόν να βρουν μια καλή συμβιβαστική λύση για την Ελλάδα, αλλά και την εμβάθυνση της ευρωζώνης, καθώς και εκεί η Γερμανία θέλει να έχει το πάνω χέρι.

Πηγή ΕΕ: Χαμηλώνει ο πήχης για συνολική λύση την Πέμπτη

Εν τω μεταξύ, δεύτερος αξιωματούχος, υπουργός Οικονομικών του Eurogroup, σημείωσε στο Euro2day.gr ότι η πίεση της Γερμανίας για «όλα σε μια απόφαση» δυσκολεύει πολύ τη συνολική συμφωνία την Πέμπτη, ειδικά εάν η Ελλάδα δεν κλείσει όλες τις εκκρεμότητες.

Γι' αυτό και η πίεση της Κομισιόν προς την Αθήνα «να επισπεύσει», ώστε να αποφευχθεί το ατύχημα και να βρουν πάτημα «ορισμένες χώρες» για να αναβάλουν τις αποφάσεις για τον Ιούλιο.

Οσο για τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, υπάρχει θέληση από πολλά κράτη να αποσαφηνιστούν, όμως ο «σκληρός πυρήνας» αρνείται. Εάν το ΔΝΤ υποχωρήσει σε όλα, τότε ίσως δεν θα έχουμε ούτε καν περιγραφή τους, που είναι η παρούσα συμβιβαστική λύση...