Enterprise Greece: Πάνω από 200 συναντήσεις Ελλήνων-Ινδών σε forum

Ολοκληρώνεται σήμερα με επιτυχία, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα, το Greece- India Business Forum, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό Enterprise Greece και την Ινδική Πρεσβεία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ινδίας στην Ελλάδα, κου Ram Nath Kovind, σύμφωνα με ανακοίνωση του Enterprise Greece.

Τις εργασίες του επιχειρηματικού forum άνοιξαν, από ελληνικής πλευράς ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κος Στέργιος Πιτσιόρλας, και από ινδικής πλευράς η Α.Ε. Πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα κα Shamma Jain, ενώ οι κεντρικές ομιλίες πραγματοποιήθηκαν ενώπιον 150 και πλέον Ελλήνων και Ινδών επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων από τον κο Ι. Δραγασάκη, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, και από την Α.Ε. κο Ram Nath Kovind, Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδίας.

Στο Β’ Μέρος του Φόρουμ με θέμα “Business Opportunities in Growth Sectors”, πραγματοποίησαν ομιλίες ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ. Τζιάλλας, ο Δ/νων Σύμβουλος της GD Foods & Beverages Private κος G D Rajasaravanan, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Χ. Κασίμης, ο Managing Director της εταιρείας Rackbank Datacentres κος Narendra Sen, o Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κος Ε. Ζαφείρης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κ. Μίχαλος, ο Πρόεδρος του Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture (MACCIA) κος Santosh Mandlecha, καθώς και ο Αντιπρόεδρος κος Manpreet Singh, η συντονίστρια του Προγράμματος Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ κα Ρ. Τριανταφυλλίδου, και το Στέλεχος Προσέλκυσης Επενδύσεων της Γενικής Δ/νσης Επενδύσεων του Enterprise Greece κος Ν. Στάμου.

Με το κλείσιμο των ομιλιών του Α΄ Μέρους του φόρουμ υπεγράφησαν τα ακόλουθα Μνημόνια Συνεργασίας (MOUs), μεταξύ ελληνικών και ινδικών φορέων, ειδικότερα:

· Enterprise Greece και Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI),

· Enterprise Greece και Confederation of Indian Industry (CII)

· EBEA και Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture (MACCIA).

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κος Ι. Δραγασάκης, κατά την τοποθέτησή του στο Φόρουμ, σημείωσε ότι “Θέλουμε να θεμελιώσουμε μια οικονομία ανοιχτή στις ξένες επενδύσεις – οικονομία που να ενθαρρύνει και να ενισχύει την εξωστρέφεια. Οι δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία, την πιο ισχυρά αναπτυσσόμενη χώρα του κόσμου, είναι τεράστιες και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες- αυτές τις δυνατότητες επιδιώκουμε, με σχέδιο και συστηματική προσπάθεια, να αξιοποιήσουμε.”

O Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κος Σ. Πιτσιόρλας, επεσήμανε ότι “Η επίσκεψη του Προέδρου της Ινδικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα αποτελεί ένα ορόσημο στις σχέσεις των δύο χωρών. Η Ελλάδα ως μια χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, είναι μέλος της ΕΕ, της Ευρωζώνης, καθώς και όλων των Διεθνών Οργανισμών μπορεί να αποτελέσει μια ευρωπαϊκή χώρα-βάση ινδικών εταιρειών στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών, της παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Ας δούμε το σημερινό Επιχειρηματικό Φόρουμ ως την αφετηρία μιας νέας εποχής για την ανάπτυξη των οικονομικών μας σχέσεων“.

Τέλος, η Πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα, κα Shamma Jain με την σειρά της επεσήμανε ότι “Οι μακρόχρονες και εγκάρδιες σχέσεις των δύο χωρών πρέπει να προσαρμοστούν στη σύγχρονη εποχή. Υπάρχει ανάγκη να υποστηριχθεί αυτή η σχέση με μια πιο ισχυρή και δυναμική εμπορική και επενδυτική συνεργασία. Οι ινδικές επιχειρήσεις έχοντας αυξανόμενο παγκόσμιο αποτύπωμα, επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελλάδα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως οι ΤΠΕ, η ναυτιλία, οι επιστήμες υγείας, η αγροτική παραγωγή, η ακίνητη περιουσία, ο τουρισμός και οι υποδομές. Είμαι πεπεισμένη ότι το Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Ινδίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Ινδού Προέδρου στην Ελλάδα, Α.Ε. κου Ram Nath Kovind θα προωθήσει τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών μας κοινοτήτων, ανοίγοντας την πόρτα σε κοινοπραξίες, νέα έργα και ΣΔΙΤ.”¨

Όπως προανήγγειλαν οι ομιλητές, η Ινδία θα είναι η τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2019.