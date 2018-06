Σεντένο: Θα βρούμε το πακέτο βιωσιμότητας του χρέους

«Σήμερα είναι η τέλεια μέρα για να γιορτάσουμε την 20ετή επέτειο του Eurogroup. Μπορεί να αποτελέσει μια νέα φάση για την Ελλάδα και το ευρώ», δήλωσε ο Μάριο Σεντένο μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν τη συνεδρίαση του συμβουλίου του ESM.

Πήραμε την πληροφορία ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε τα 88 προαπαιτούμενα της αξιολόγησης. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο και δείχνει τη μεγάλη δέσμευση των ελληνικών αρχών να επιτύχουν στο πρόγραμμα, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ομάδας των υπουργών Οικονομικών.

«Θα κάνουμε αυτό που απαιτείται σήμερα στο Eurogroup (we will deliver), είμαι αισιόδοξος υπό αυτή την έννοια, θα βρούμε το πακέτο ελάφρυνσης χρέους που θα προωθεί τη βιωσιμότητα στο ελληνικό χρέος», τόνισε.

Εκτίμησε δε ότι θα υπάρξουν αποφάσεις που θα ενισχύουν το ευρώ. Σε αυτό ο ESM θα παίξει κρίσιμο ρόλο και θα αναλάβει επιπλέον καθήκοντα. Επαιξε σημαντικό ρόλο στην διαχείριση της κρίσης, συμπλήρωσε ο Μ. Σεντένο.

Από την πλευρά του ο Κλάους Ρέγκλινγκ εκτίμησε ότι η ημέρα θα είναι «ηλιόλουστη». Βοηθήσαμε την Ελλάδα να προχωρήσει το πρόγραμμα, σημείωσε. Όπως είπε περιμένει τη συζήτηση στο Eurogroup για την εμβάθυνση του.

Μιλώντας μετά τη Γενική Συνέλευση του ESM που ενέκρινε το annual report του Ταμείου για το 2017 δήλωσε ότι είμαστε πολύ κοντά στο τέλος του τρίτου προγράμματος προσαρμογής.

Ο ESM έχει δανείσει ήδη 47 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα και το νούμερο θα αυξηθεί, καθώς θα υπάρξει μια σημαντική δόση για την τέταρτη αξιολόγηση. Θύμισε ότι το Ταμείο ήδη προχώρησε στην εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και ξεκαθάρισε ότι μετά το πρόγραμμα θα συνεχίσει να ασχολείται με την Ελλάδα μέσω του συστήματος «έγκαιρης προειδοποίησης», όπως κάνει με όλες τις χώρες που βγήκαν από πρόγραμμα.

Σε ότι αφορά τις μεταρρυθμίσεις της ευρωζώνης εκτίμησε ότι ο ESM είναι έτοιμος να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Κλ. Ρέγκλινγκ θύμισε ότι η Ελλάδα επωφελήθηκε από τα φθηνά κεφάλαια του ESM κατά 12 δισ. ευρώ το 2017 ή περίπου 6% του ΑΕΠ. Όταν τελειώσει το ελληνικό πρόγραμμα δεν θα υπάρχει ενεργό πρόγραμμα για πρώτη φορά στην ιστορία του Ταμείου, σημείωσε, για να προσθέσει ότι η κινήσεις στην αγορά θα συνεχιστούν.

Today is a perfect day to celebrate the 20year anniversary of the #Eurogroup. It can mark a new phase for Greece and for the euro. Speaking to the media ahead of the @ESM_Press Board of Governors. pic.twitter.com/r6dZEB3DLl