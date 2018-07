Μοσκοβισί: Μνημόνια τέλος!

Την ανάγκη να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν σε οδυνηρές θυσίες τον ελληνικό λαό, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος κατά την συνάντησή του με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πιέρ Μοσκοβισί στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αφού ευχαρίστησε θερμά τον κ. Μοσκοβισί για τη συμβολή του και στήριξη προς την Ελλάδα, ο κ. Παυλόπουλος σημείωσε ότι μπαίνουμε στη φάση της εφαρμογής ενός άλλου Προγράμματος, με πολύ διαφορετική νοοτροπία, πολύ διαφορετικό περιεχόμενο, είναι το Πρόγραμμα που έχουν χώρες όπως η Πορτογαλία, η Κύπρος, Πρόγραμμα μετά την μνημονιακή εποχή.

«Σ' αυτό το Πρόγραμμα, το οποίο θα έχουμε, η παράκληση είναι - και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το διεκδικήσουμε εμείς, οι Έλληνες, εν ονόματι της Αλληλεγγύης και της Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της ΕΕ - να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πολλές από τις θυσίες του Ελληνικού Λαού, για να μείνει η Ελλάδα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, έγιναν από λάθη που δεν οφείλονται στην Ελλάδα. Είναι γνωστό, κύριε Επίτροπε, ότι ιδίως το πρώτο Μνημόνιο είχε πολλά και σημαντικά λάθη από την αρχική του κατασκευή. Αυτά τα λάθη που τα πλήρωσε ο Ελληνικός Λαός δεν είναι δικά του λάθη. Ξέρουμε τα λάθη που κάναμε εμείς, ορισμένα απ'αυτά δεν είναι λάθη των Ελλήνων. Παράκληση θερμή και νομίζω, όπως είπα πριν, ότι είναι θέμα Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, στο Πρόγραμμα που θα έχουμε σ'αυτή την νέα εποχή που, το τονίζω, δεν έχει να κάνει τίποτα με τα Μνημονιακά Προγράμματα που ξέραμε μέχρι τώρα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν μπορεί ο Ελληνικός Λαός να πληρώσει όλο το κόστος γι'αυτά τα λάθη που δεν είναι δικά του» πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος προς τον κ. Μοσκοβισί εξέφρασε την βεβαιότητά του, ότι η Ελλάδα θα έχει, για μιαν ακόμη φορά, την συμπαράστασή του σ'αυτόν τον δρόμο, που είναι πολύ πιο εύκολος και πολύ πιο ελπιδοφόρος, όπως όλοι γνωρίζουμε.

Από την πλευρά του, ο κ. Μοσκοβισί ανέφερε ότι στις 21 Ιουνίου στο Eurogroup κλείσαμε με την προηγούμενη περίοδο των Μνημονίων και ξεκινήσαμε έναν νέο δρόμο με νέες προϋποθέσεις και προοπτικές.

Όπως ανέφερε, η ιστορία που βιώσαμε όλοι ήταν τραγική. Ήταν επικίνδυνη για την ζώνη του ευρώ και παρά πολύ δύσκολη για τους Έλληνες και γνωρίζω τα όσα έχει υποστεί ο Ελληνικός Λαός. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στέκεται πλέον ελεύθερα στα πόδια της και ξεκινά μια νέα πορεία. Θα περπατήσει με τους εταίρους στο πλάι της, αλλά θα είναι ελεύθερη και αυτόνομη. Θα είναι ο ένας στο πλάι του άλλου, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της ευθύνης.

Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, σημείωσε, επίσης, ότι το νέο Πρόγραμμα είναι ριζοσπαστικά διαφορετικό ως προς το περιεχόμενό του, απ΄ όλα τα προηγούμενα. «Οι διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Μνημόνια τέλος. Αυτή είναι η βασική και ειδοποιός διαφορά» επισήμανε.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι ισχύουν για την Ελλάδα, όλες οι προϋποθέσεις που ισχύουν για όλες τις άλλες χώρες του ευρω. Βεβαίως, υπάρχει εποπτεία για μετά το πρόγραμμα, γεγονός που ισχύει και για την Ιρλανδία και για την Πορτογαλία και για την Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτής της εποπτείας, η Ελλάδα υποχρεούται να έχει σοβαρή δημοσιονομική πολιτική.

«Οι μεταρρυθμίσεις, όμως -όποιες και να υπάρξουν στο μέλλον- θα έχουν επιλεγεί από τους Έλληνες. Θα γίνονται από τους Έλληνες και για τους Έλληνες. Εμείς δεν θα έχουμε κανένα ως προς αυτό. Πρόκειται για μια νέα σελίδα που ανοίγει αυτή την στιγμή, προκειμένου η Ελλάδα να ξαναβρεί την ανάπτυξη και εμείς θα σταθούμε στο πλευρό της με αλληλεγγύη» σημείωσε.

Τέλος, υπογράμμισε ότι μετά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει πρέπει η Ελλάδα να στραφεί προς τις επενδύσεις και τους επενδυτές και πρόσθεσε ότι χωρίς το ευρώ η Ελλάδα θα είχε φτωχύνει αλλά και χωρίς την Ελλάδα στο ενιαίο νόμισμα, η Ελλάδα θα ήταν πολύ πιο αδύναμη και κατέληξε με την επισήμανση ό,τι ο ίδιος θα παραμείνει σταθερός φίλος της Ελλάδας και θα προσφέρει την στήριξή του από όποια θέση τόσο σήμερα, όσο και στο μέλλον.

As I told President #Pavlopoulos, I’m delighted to be back in Athens as #Greece looks forward to starting a new and better chapter in its long history. Greece can now stand on its own two feet again, and the @EU_Commission will always stand by its side. pic.twitter.com/tseJu4FYnY