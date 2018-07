Microsoft Imagine Cup 2018: H ελληνική ομάδα iCry2Talk στους Παγκόσμιους Τελικούς

Μια πολύ σημαντική διάκριση εξασφάλισε η ελληνική ομάδα, iCry2Talk, στο πλαίσιο του πιο καινοτόμου, φοιτητικού διαγωνισμού, Microsoft Imagine Cup 2018, με την καινοτόμα εφαρμογή που αποκρυπτογραφεί το κλάμα του μωρού, δίνοντας για πρώτη φορά απάντηση σε βασικά ερωτήματα των γονιών.

Η ομάδα, μαζί με 20 ακόμα ομάδες από όλο τον κόσμο, θα ταξιδέψει τον Ιούλιο, στο Seattle των ΗΠΑ, όπου θα διαγωνιστεί στους Παγκόσμιους Τελικούς του διαγωνισμού, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία. Θέλοντας να αναδείξει την καινοτομία περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, η Microsoft θα προσφέρει φέτος χρηματικά έπαθλα αξίας μέχρι και $100.000 και ένα μοναδικό mentoring session με τον Satya Nadella, Microsoft CEO, στους νικητές, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.



Κάθε χρόνο, το Microsoft Imagine Cup ενθαρρύνει χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο να συνεργαστούν και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, με σκοπό να δημιουργήσουν τις δικές τους καινοτομίες και φέτος δεν είναι η πρώτη φορά που μία ελληνική ομάδα προκρίνεται. Η ομάδα iCry2Talk του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ δημιούργησε μια καινοτόμα εφαρμογή που χρησιμοποιεί τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης, Deep Machine Learning, για να μεταφράσει το κλάμα του μωρού σε λόγο και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Μέσω της εφαρμογής, οι τεταρτοετείς φοιτητές του ΤΗΜΜΥ, Ανδρέας Λουτζίδης, Αναστασία Ντράχα και Ιάσονας Χατζηκώστας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή τους, Λεόντιου Χατζηλεοντιάδη, αποκρυπτογραφούν το κλάμα του μωρού, το οποίο μετατρέπεται σε γραπτό λόγο ή εικόνα, με σκοπό να παρέχουν στους γονείς και τους φροντιστές πολύτιμες πληροφορίες για τον λόγο που κλαίει το παιδί. Η εφαρμογή iCry2Talk βασίζεται στην υπόθεση ότι ο αποτελεσματικός συνδυασμός και η ανάλυση διαφορετικών πηγών πληροφορίας, μέσω προηγμένων τεχνικών επεξεργασίας σήματος και αλγορίθμων βαθιάς μάθησης, μπορούν τελικά να γεφυρώσουν το κενό που υπάρχει στην επικοινωνία μεταξύ των γονέων και του μωρού τους, ενώ επιδιώκει να στηρίξει κάθε νέο ή άπειρο γονιό, παρέχοντάς τους ένα αντικειμενικό εργαλείο για την αναγνώριση της αιτίας του κλάματος και την άμεση και κατάλληλη φροντίδα του μωρού.

Όπως δήλωσε ο Ανδρέας Λουτζίδης, Machine Learning Engineer and Business Analyst at iCry2Talk: «Η κατανόηση του κλάματος των μωρών αποτελεί ένα από τα τελευταία εμπόδια για την αποτελεσματική επικοινωνία γονέων και μωρών. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αποτελώ κομμάτι της καινοτόμας λύσης iCry2Talk και που έχω τη δυνατότητα να συμμετάσχω στο Microsoft Imagine Cup, εξελίσσοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα και σχεδιάζω βιώσιμες και στοχευμένες λύσεις». Στο ίδιο πνεύμα, η Aναστασία Ντράχα, Signal Processing Engineer and Community Manager at iCry2Talk, δήλωσε ότι «στα πλαίσια του διαγωνισμού Imagine Cup, έγινε στο μυαλό μου πιο απτό το φάσμα των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με τη δημιουργική σκέψη για την ανάπτυξη project και εφαρμογών που μπορούν να επηρεάσουν αισθητά τη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Οπλισμένη με νέες γνώσεις, έμπνευση, ανυπομονώ για το επόμενο βήμα στο Seattle!».

Τέλος, ο Ιάσονας Χατζηκώστας, Software Engineer at iCry2Talk ανέφερε: «Το Microsoft Imagine Cup θα είναι ένα ταξίδι γεμάτο ερεθίσματα, νέα πρόσωπα και ιδέες σε ένα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα εργασιακό περιβάλλον. Η Microsoft αποτελεί φάρο καινοτομίας στην τεχνολογία και στην επιχειρηματικότητα και αυτό φαίνεται μέσα από τους διαγωνισμούς που διαργανώνει. Μέσα από το Imagine Cup έμαθα την πραγματική δομή που ακολουθεί ένα πρότζεκτ: πώς από μια απλή ιδέα γίνεται η υλοποίηση και πώς το προϊόν με τη σειρά του γίνεται εμπορεύσιμο. Είμαστε πεπεισμένοι πως με αυτή την καινοτόμα εφαρμογή θα αλλάξουμε τα δεδομένα στη γονική μέριμνα και θα δημιουργήσουμε ένα νέα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ γονέα και μωρού. Microsoft Imagine Cup Ερχόμαστε! ».