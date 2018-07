Τα βασικά συμπεράσματα στο 23ο Banking Forum

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 4 και 5 Ιουλίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 23ο Banking Forum, που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης τραπεζών (ΕΕΤ). Ο αριθμός των συνέδρων ξεπέρασε τους 300 και υπήρξε διεθνής συμμετοχή από πλευράς εισηγητών, γεγονός που προσδίδει διεθνή χαρακτήρα στο θεσμό του Banking Forum.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 23ου Banking Forum κ. Διονύσης Μυρτίδης, ο θεσμός του Banking Forum έχει αποκτήσει το δικό του χώρο, το δικό του κοινό, έχει ένα αναγνωρίσιμο στίγμα και αποτελεί κορυφαίο συνέδριο του επιχειρηματικού και τεχνολογικού γίγνεσθαι των τραπεζών.

Κύριος σκοπός του Forum είναι η παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων που επηρεάζουν αποφασιστικά την επιχειρηματική δράση των τραπεζών. Η φετινή διοργάνωση εστίασε στην καινοτομία ως παράγοντα μετασχηματισμού του επιχειρηματικού μοντέλου των τραπεζών. Στο Συνέδριο κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις που συμβάλλουν στην αναζήτηση του νέου μοντέλου επιχειρηματικής στρατηγικής και λειτουργίας των τραπεζών σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπου ταυτόχρονα μεταβάλλονται οι συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων και ειδικότερα των τραπεζών. Προσδιορίστηκαν τρόποι με τους οποίους σκοπεύουν οι τράπεζες να ανταπεξέλθουν και να οδηγηθούν σε επιχειρηματική ανάπτυξη και κερδοφορία.

Παρουσιάστηκαν IT τεχνικές για την προστασία των πληροφοριών στον κυβερνοχώρο στο τραπεζικό σύστημα, τα οφέλη και τα εμπόδια που υπάρχουν στην συνεργασία τραπεζών-Fintech, την αλληλεπίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού με τις cloud τεχνολογίες και πως αυτές στοχεύουν στην αδιάλειπτη εμπειρία του πελάτη και τέλος πως πρέπει να είναι οι digitized καινοτόμες τράπεζες χρησιμοποιώντας RPA και Analytics.

Ειδικότερα το ενδιαφέρον των παρουσιάσεων εστιάστηκε στους παρακάτω τομείς:

- The new world of payments, block chained, direct and seamless. The payments industry in the global landscape

- Panel των Chief Economists των ελληνικών τραπεζών. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας και ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών

- Cyber security, Cyber threats in Banking – Security monitoring and operations. The new disaster recovery requirements and contingency planning

- Fintech Firms evolution. The new competitors in banking are here and will stay.

- Disruptive Trends in Banking: Traditional ICT and IS Operational Model under stress

- Banking Innovation and the Transformative power of automation in Banking. New business challenges

Οι τράπεζες στον ελλαδικό χώρο αποτελούν τον πλέον οργανωμένο κλάδο της οικονομίας που πραγματοποιεί συστηματικά επενδύσεις στην τεχνολογία της πληροφορικής.

Keynote speakers του 23ου Banking Forum ήταν η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) καθηγήτρια κυρία Χαρίκλεια Απαλαγάκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Dr. Martin Czurda, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank κ. Αθανάσιος Τσάδαρης και ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές τόνισαν μεταξύ άλλων την ανάγκη

• για μετασχηματισμό του επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου των τραπεζών

• δραστικής μείωσης των λεγόμενων κόκκινων δανείων

• δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων

• προσέλκυσης διεθνών στρατηγικών επενδυτών

• ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών

• υιοθέτησης καινοτομιών με την ευρύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας

• άρσης των περιορισμών της κίνησης κεφαλαίων που θα οδηγήσει στην επιστροφή καταθέσεων

Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ο διάλογος που αναπτύχθηκε με την ανταλλαγή απόψεων και την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων σε όλα τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο forum. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 23ο Banking Forum έχουν συνοπτικά ως εξής:

Στην πρώτη ενότητα The new world of payments, block chained, direct and seamless. The payments industry in the global landscape με συντονιστή τον Βασίλη Παναγιωτίδη από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, συμμετείχαν οι: Bill Gajda – Visa, Αθανάσιος Παυλίδης - Alpha Bank, Αγγελίνα Σιμούδη – Eurobank, Γεώργιος Μαρίνος - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Χάρης Κασκαντάνης - Τράπεζα Πειραιώς και επισημάνθηκαν τα εξής:

• Οι πληρωμές εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς, με νέους παρόχους, νέες πλατφόρμες και νέα μέσα πληρωμών. Η συμπεριφορά των καταναλωτών εξελίσσεται, αναδύεται η προσδοκία ότι θα υπάρξει ομοιομορφία - δηλαδή η δυνατότητα πληρωμής με την ίδια μέθοδο, ανεξάρτητα από το εάν αγοράζετε στο κατάστημα, ηλεκτρονικά ή μέσω κινητής συσκευής.

• Πληρωμές σε πραγματικό χρόνο. Αντιπροσωπεύει νέα φάση εξέλιξης της βιομηχανίας πληρωμών με κύρια χαρακτηριστικά την ταχύτητα, τις δυνατότητες ανταλλαγής μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας και την άμεση διαθεσιμότητα της κατάστασης συναλλαγών.

• Τεχνολογία Κατανεμημένων Λογαριασμών (DLT) / Blockchain: Το Blockchain αλλάζει εντελώς το μοντέλο κόστους επεξεργασίας χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Επιτρέπει επίσης τη διεκπεραίωση όλων των επεξεργασιών μέσω ενός κατανεμημένου δικτύου ή του cloud, αποφεύγοντας τη χρήση δαπανηρών κέντρων δεδομένων ή κεντρικών υπολογιστών.

• Επέκταση πληρωμών σε μη φυσικές διεπαφές: Οι παραδοσιακές διεπαφές αμφισβητούνται από εξωτερικούς φορείς (Google, Amazon, Facebook, Apple) με δύο τρόπους, τους βοηθούς φωνής και την αναγνώριση φωνής. Οι συνδεδεμένοι βοηθοί γίνονται πιο έξυπνοι και προσθέτουν λειτουργικότητα με την ενίσχυση της επεξεργασίας φυσικής φωνής (NLP) και της αναγνώρισης εικόνων.

• Ενιαίες πλατφόρμες. Ο κλάδος των πληρωμών πρέπει να μεταναστεύσει από μια πληθώρα γερασμένων και δαπανηρών συστημάτων σε μια ενιαία πλατφόρμα για την επεξεργασία όλων των πληρωμών

Στο panel των Chief Economists των ελληνικών τραπεζών για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τον ρόλο των ελληνικών τραπεζών με συντονιστή τον Δημοσιογράφο Γιάννη Παπαδογιάννη συμμετείχαν οι: Δρ Τάσος Αναστασάτος της Eurobank, Ηλίας Λεκκός του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, Παναγιώτης Καπόπουλος της Alpha Bank και Νίκος Μαγγίνας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:

• Είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε διατηρήσιμους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης

• Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για άμεσες ξένες επενδύσεις στο παραγωγικό μηχανισμό της χώρας

• Να επιδιωχθεί βελτίωση του καθεστώτος αβεβαιότητας με αναμενόμενη πτώση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων

• Η δραστική μείωση των κόκκινων δανείων αποτελεί αναπτυξιακή δραστηριότητα

• Αποτελεί θετικό βήμα η βελτίωση του νομικού πλαισίου για τα κόκκινα δάνεια

• Υπάρχει ανάγκη για πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

• Χρειάζεται τόνωση του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων από τις τράπεζες

Στην ενότητα Cyber security, Cyber threats in Banking με συντονιστή τον Χρήστο Τόπακα από την Τράπεζα Πειραιώς, συμμετείχαν οι: Keith Gross - EBF Cybersecurity Group-Brussels, Nicholas Palmer - International Business Development Group-IB, Στυλιανός Αρώνης - Alpha Bank, Tριαντάφυλλος Προκοπίδης - Space Hellas, Μιχαήλ Μαυροφοράκης - Εθνική Τράπεζα, Χρήστος Βιδάκης - Deloitte Greece και επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:

• Υπάρχει αυξητική τάση των κυβερνοεπιθέσεων

• Η επιθυμία να φέρουμε γρήγορα νέα προϊόντα στην πελατεία, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ευάλωτων σημείων.

• Αυξάνεται η χρήση των learning machines στις προσπάθειες παραβίασης των συστημάτων των τραπεζών.

• Αυξάνεται η χρήση του Social Engineering από τους hackers.

• Οι τράπεζες ενθαρρύνουν τη χρήση των learning machines για την προστασία των συστημάτων τους

Στην ενότητα Fintech Firms evolution. The new competitors in banking are here and will stay με συντονιστή τον Δημήτρη Πλαγιάννη από την Attica Βank, συμμετείχαν οι: Γιάννης Παπακώστας - Alpha Bank, Μαρία Λεοντίου – Eurobank, Ηλίας Οικονομάκος - Τράπεζα Πειραιώς, Κωνσταντίνος Καλογεράκης - Εθνική Τράπεζα και επισημάνθηκαν:

• Οι Fintech Firms αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστή των τραπεζών

• Οι Fintech Firms επεκτείνονται σε όλο και μεγαλύτερο φάσμα τραπεζικών εργασιών

• Οι τράπεζες προχωρούν σε μοντέλα συνεργασίας με τις Fintech Firms

• Οι Fintech Firms συμμετέχουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων των τραπεζών

• Η συνεργασία τραπεζών Fintech Firms φτάνει μέχρι τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των Fintech Firms

Στην ενότητα Disruptive Trends in Banking: Traditional ICT and IS Operational Model under stress με συντονιστή τον Γιώργο Βλαστό από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συμμετείχαν οι: Ανέστης Γεωργιάδης – Eurobank, Σωτήριος Κυριάκος - Alpha Bank, Βίκυ Κορού - Όμιλος ΟΤΕ, Ανδρέας Τσαγκάρης - Performance Technologies και επισημάνθηκαν τα εξής:

• Η αύξηση του ρυθμού της ζήτησης νέων εφαρμογών ή τροποποίηση υφισταμένων έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και η ανταπόκριση των υφιστάμενων πλατφορμών καθυστερεί να ανταποκριθεί με την απαιτούμενη ταχύτητα. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη μετασχηματισμού των υποδομών.

• Για την επίτευξη του μετασχηματισμού των υποδομών είναι αναγκαία η μεταβολή της κουλτούρας του οργανισμού για την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα

• Οι τράπεζες που εφάρμοσαν το μετασχηματισμό των υποδομών τους είδαν να μειώνονται σημαντικά οι χρόνοι ανάπτυξης νέων ή τροποποίησης υφισταμένων εφαρμογών

Στην ενότητα Banking Innovation and the Transformative power of automation in Banking. New business challenges με συντονιστή τον Βασίλη Τραπεζάνογλου της DISC SA, συμμετείχαν οι: Κωνσταντίνος Χλουβεράκης - Eurobank Group, Νικόλας Τσιργέλης - SAP Hellas, Αργύρης Κανινής – Softomotive, Κωνσταντίνος Σόμογλου - EY Advisory Services, Χαράλαμπος Βάβλης - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Φώτης Παναγιωτόπουλος – Accenture, Frank Lopez - UiPath/ UniSystems, Χάρης Λιναρδάκης - IBM Greece & Cyprus.

Οι εξελίξεις είναι καταλυτικές

• Η καινοτομία έχει υιοθετηθεί από τις ελληνικές τράπεζες και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά

• Η τεχνολογία RPA (Robotics Process Automation) προσφέρει σημαντική βοήθεια στην αυτοματοποίηση τραπεζικών εργασιών και η πορεία προς τη λεγόμενη intelligent bank είναι εντυπωσιακή.

• Τα learning machines αποτελούν τον ψηφιακό βοηθό που μαθαίνει και εφαρμόζονται σε όλο και περισσότερα πεδία της τραπεζικής.

• Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί πλέον στον επανακαθορισμό της έννοιας του banking καθώς προσδίδει όλο και περισσότερο business value στις τράπεζες

