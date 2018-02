Τριπλή διάκριση για ΑΒ Βασιλόπουλος στα Retail Business Awards

H AB Βασιλόπουλος για μια ακόμη χρονιά ξεχώρισε στα RETAIL BUSINESS AWARDS, αποσπώντας τρία νέα βραβεία. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, παρουσία πολλών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος διακρίθηκε στις παρακάτω κατηγορίες:

-Retail Campaign για την πρωτοποριακή καμπάνια «Γιατί εδώ», που αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς της εταιρείας με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της.

-Retail Store Super Market για τον ξεχωριστό σχεδιασμό και τη μοναδική αγοραστική εμπειρία που προσφέρει το νέο κατάστημα ΑΒ στην οδό Μητροπόλεως 72 στην Αθήνα.

-Retail Franchisor of the Year για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, για τις καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις και πρακτικές που εφαρμόζει στο πεδίο του Franchise.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος για μια ακόμη χρονιά απέσπασε διακρίσεις που επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη πορεία της στην ελληνική αγορά τροφίμων.

Τα RETAILBUSINESS AWARDS διοργανώνονται για 16η συνεχή χρονιά από την DIRECTION και το περιοδικό RETAILBUSINESS. Τελούν κάθε χρόνο υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και πραγματοποιούνται με τη συνεργασία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).