AS Company: Ιδρύει θυγατρική στη Ρουμανία

H AS Company AE ανακοινώνει ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21/2/2018 αποφασίσθηκε η αυτόνομη παρουσία της εταιρίας στην αγορά της Ρουμανίας, με την ίδρυση εκεί θυγατρικής εταιρίας, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα συμμετέχει κατά 100% η AS Cοmpany AE.



Η ίδρυση της θυγατρικής στη Ρουμανία εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό της AS Cοmpany για επέκταση της στην αγορά των Βαλκανίων, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Με την ίδρυση της θυγατρικής στη Ρουμανία η εταιρία θα διαθέτει πλέον δύο θυγατρικές που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης της θυγατρικής, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Απριλίου του 2018, η εταιρία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση.