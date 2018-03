ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Δώδεκα «μνηστήρες» για τη μονάδα στο Αμύνταιο

Δώδεκα εταιρίες ή κοινοπραξίες εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με καύση βιομάζας στο Αμύνταιο, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκήρυξε η ΔEH Ανανεώσιμες.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι είναι:

- Grannul Invest

- Priit Uuemma

- EP Holding

- CNIM

- SENER

- Alfamar

- Dongfang

- Mytilineos

- China Western Power Industrial

- Terna - Electrabel

- Helector

- Zorlu- Turboden - Violar - DhP- Kablitz

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αναζητείται στρατηγικός εταίρος, ο οποίος θα έχει την πλειοψηφία των μετοχών και θα αναλάβει σχεδιασμό, χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία της μονάδας.



Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η μονάδα θα είναι ισχύος 25 μεγαβάτ (ηλεκτρικά) και 45 (θερμικά) ενώ θα συνδέεται τόσο στο ηλεκτρικό όσο και στο δίκτυο τηλεθέρμανσης της περιοχής. Στο επόμενο στάδιο, θα γίνει η προεπιλογή των ενδιαφερόμενων.

Παράλληλα η εταιρεία, σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της, τονίζει το ενδιαφέρον για σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που δείχνουν σημαντικά νορβηγικά επενδυτικά κεφάλαια.

Το ενδιαφέρον αυτό υπογραμμίστηκε και κατά τη συνάντηση που είχαν στα γραφεία της ΔEH Ανανεώσιμες σήμερα, ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας Ηλίας Μοναχολιάς με τους εκπροσώπους της Norwegian Investors, τον Pal Brun, Managing Partner, τη Maria-Sofia Kourti, Managing Partner και από την εταιρεία Monogram A.S, η οποία είναι επενδυτικός σύμβουλος, οι Frank A.A. de Wit, Aggelos I. Tsikas, ph.d., C.E.O. Τους επιχειρηματίες συνόδευσε στην επίσκεψή τους στη ΔEH Ανανεώσιμες εκ μέρους της Νορβηγικής Πρεσβείας στην Αθήνα η Elisabeth Lothe, Deputy Head of Mission.



Η διαμεσολάβηση για την επίσκεψη των Νορβηγών, με σκοπό τη διευκόλυνση και τη χρηματοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, έγινε από τη MONOGRAM A.S και με πρωτοβουλία της.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔEH Ανανεώσιμες Ηλίας Μοναχολιάς τόνισε ότι «στο σύγχρονο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον και ιδιαιτέρως το ευρωπαϊκό, υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία για τη ΔEH Ανανεώσιμες και την Ελλάδα, προκειμένου να αντληθούν σημαντικά διεθνή κεφάλαια για ώριμα έργα βιώσιμης ανάπτυξης. Η προσπάθειά μας είναι η ΔEH Ανανεώσιμες να γίνει πρωταθλητής σε αυτόν τον τομέα».

Ο εκπρόσωπος και μέλος της ΔΣ της Monogram Frank A.A. de Wit τόνισε: «Σήμερα πραγματοποιείται ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εταιρεία μας. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε διεθνείς επενδύσεις στην Ελλάδα και ιδιαιτέρως βεβαίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αποτελεί τιμή για την εταιρεία μας να προτείνει συνεργασίες μεταξύ μίας δημοσίου χαρακτήρα εταιρείας ενέργειας και Νορβηγών επενδυτών. Πιστεύουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει άμεσο αποτέλεσμα στην τοποθέτηση επενδύσεων και στην υλοποίηση νέων έργων».