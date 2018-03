Νέα συμφωνία Nova με την Metro Goldwyn Mayer

Η Nova προχώρησε στην υπογραφή νέας συμφωνίας με την Metro Goldwyn Mayer (MGM). Μέσω της συμφωνίας η Nova έχει εξασφαλίσει μία επιλογή από τις πιο πετυχημένες νέες και κλασσικές ταινίες της MGM, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων ταινιών του James Bond, με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig, καθώς επίσης και τη βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα σειρά, «The Handmaid’s Tale», για την Ελλάδα και την Κύπρο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η σειρά «The Handmaid’s Tale», η οποία βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο best seller της Margaret Atwood και έχει κερδίσει 8 βραβεία Emmy και 2 Χρυσές Σφαίρες, κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στη Nova τον Μάρτιο, ενώ θα είναι διαθέσιμη και στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go. Το πρωταγωνιστικό καστ αποτελείται από τους Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Samira Wiley, Max Minghella, Yvonne Strahovski, O-T Fagbenle, Alexis Bledel, Madeline Brewer και Ann Dowd.

Επιπλέον, μέσω της συμφωνίας, η Nova έχει αποκτήσει τα δικαιώματα μίας επιλογής κορυφαίων ταινιών της MGM, οι οποίες θα προβληθούν από τα κανάλια Novacinema στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ θα είναι διαθέσιμες και στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go, όπως:



· Οι τέσσερις πιο πρόσφατες ταινίες του James Bond με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig: «Skyfall», η πιο επιτυχημένη εισπρακτικά James Bond ταινία, «Quantum of Solace», «Casino Royale», και «Spectre».



· Η ταινία «Creed» που αποτελεί συνέχεια των ταινιών του Rocky, με πρωταγωνιστές τους Michael B. Jordan και Sylvester Stallone.



· Η ρομαντική ταινία «Me Before You», η οποία βασίζεται στο παγκόσμιο bestseller της Jojo Moyes.



· Τα remake των κλασσικών ταινιών «The Magnificent Seven», «Ben-Hur», και «Hercules», με πρωταγωνιστή τον Dwayne Johnson.



· Ταινίες από την πλούσια ταινιοθήκη του studio: «The Girl with the Dragon Tattoo», «Valkyrie» και «Lions for Lambs».

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, η Κατερίνα Κασκανιώτη, Pay TV Executive Director της Forthnet, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη σύναψη της νέας συμφωνίας με την MGM. Οι νέες προσθήκες αποδεικνύουν για άλλη μία φορά τη δέσμευση μας να εμπλουτίζουμε συνεχώς το ψυχαγωγικό μας περιεχόμενο με κορυφαίες κλασσικές ταινίες και σειρές».

Η νέα συμφωνία με την MGM συμπεριλαμβάνει τα δικαιώματα online διανομής περιεχομένου του studio μέσω των υπηρεσιών Nova Go και Nova On Demand, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνδρομητές να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους πρόγραμμα όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.