Επτά διακρίσεις απέσπασαν οι Μινωικές Γραμμές στα Tourism Awards

Επτά σημαντικές ανώτατες διακρίσεις απέσπασαν οι Μινωικές Γραμμές στο φετινό θεσμό των TOURISM AWARDS 2018, που πραγματοποιήθηκε σε μια λαμπρή εκδήλωση την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος”, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε παρουσία εκπροσώπων και φορέων του τουρισμού, οι Μινωικές κέρδισαν:

• ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για το MINOAN LINES BONUS CLUB, το πρωτοπόρο και ευέλικτο loyalty πρόγραμμα πιστών επιβατών, που στα 13 χρόνια λειτουργίας του αριθμεί 300.000 εγγεγραμμένα μέλη από όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας την τεράστια απήχηση στο επιβατικό κοινό, εντός κι εκτός Ελλάδας



• ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των πλοίων της εταιρείας και την προστασία του περιβάλλοντος, στην ενότητα Sustainability για τις πρακτικές που υιοθετεί η εταιρεία και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν τα πλοία της



• ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για την ολοκληρωμένη OnLine Digital καμπάνια με τίτλο ''Away with the Müllers'' που υλοποίησαν σε συνεργασία με το έμπειρο επιτελείο της Forest View του ομίλου TDG, στην ενότητα Digital Tourism / Video Content



• ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για την ολοκληρωμένη και δημιουργική On-Line Στρατηγική και Επικοινωνία, στην ενότητα Digital Tourism / Digital Presence & OnLine Communication



• ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για την ολοκληρωμένη Digital SEO / SEM Στρατηγική, στην ενότητα Digital Tourism



• ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για την Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων και τις Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο σύνολό τους που υλοποιεί η εταιρεία, στην ενότητα Branding / Public Relations / People Strategy



• ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για την ολοκληρωμένη Social Media Στρατηγική, στην ενότητα Digital Tourism.