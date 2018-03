Πασχαλινές προσφορές από τη Vodafone

H Vodafone φέρνει Πασχαλινές Προσφορές και δίνει σε όλους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους 4G Smartphone, Tablet αλλά και τα αξεσουάρ που τους ταιριάζουν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.



Όσοι επισκεφτούν ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr, μπορούν να αποκτήσουν με έκπτωση 4G Smartphone & Tablet των μεγαλύτερων κατασκευαστών με έως και 36 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας, επιλέγοντας μέσα από μία μεγάλη ποικιλία όπως:



• Samsung Galaxy J3 2016 από149,90 € μόνο 119,90 €

• Xiaomi Redmi 4X από 179,90 € μόνο 149,90 €

• Huawei P9 lite 2017 από 179,90 € μόνο 159,90 €

• Vodafone Smart E8 από 99,90 € μόνο 79,90 €

• Vodafone Smart N8 από 129,90 € μόνο 99,90 €

• Lenovo Yoga Tab 3 από 169,00 € μόνο 129,00 €

• Samsung Galaxy A8 από 499,90 € μόνο 429,90 €

• Huawei Y6 2017 από 129,90 € μόνο 119,90 €



Παράλληλα, η Vodafone δίνει 20% έκπτωση σε όλες τις θήκες smartphone αποκλειστικά μέσω του Vodafone Thank you και το CU Around.

Οι προσφορές ισχύουν έως 8/04/2018 και έως έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.