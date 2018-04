Σαράντης: Πώς θα έρθει η ανάπτυξη το 2018

Με το αξίωμα πως κανείς «δεν αγοράζει ζημιές και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις», απάντησε η διοίκηση του ομίλου Σαράντη στο ερώτημα των αναλυτών (σ.σ. κατά τη χθεσινή παρουσίαση στην ΕΘΕ) για πιθανούς στόχους εξαγορών εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ο όμιλος, που διαθέτει σημαντική οικονομική ευρωστία (με αρνητικό καθαρό δανεισμό και υψηλές ταμειακές ροές), έχει πραγματοποιήσει μπαράζ εξαγορών στο εξωτερικό την τελευταία 5ετία με ίδια κεφάλαια και ολοκλήρωσε μόλις δύο νέες στο α' τρίμηνο του 2018, εκτίμησε πως η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων τους δεν έχει τελικώς δημιουργήσει ευκαιρίες.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και CFO του ομίλου Κ. Ροζακέας εκτίμησε πως «οι τράπεζες επιχειρούν να λύσουν το πρόβλημα με έμμεσο τρόπο, με αποτέλεσμα το επενδυτικό ενδιαφέρον να περιορίζεται».

Χρησιμοποίησε ως παράδειγμα το σχέδιο αναδιάρθρωσης δανείων που αφορά την εταιρία NotosCom και την ένταξή της στην πλατφόρμα διαχείρησης της Pillarstone, εκτιμώντας πως με αυτή την αντιμετώπιση μετατοπίζεται στο μέλλον η λύση για μια «με οικονομικούς όρους πτωχευμένη επιχείρηση». Επιπλέον και σχολιάζοντας την εξέλιξη της μεγαλύτερης επιχειρηματικής διάσωσης όπως αυτής της Μαρινόπουλος, ανάφερε πως η πρόκληση που έχει αναλάβει η Σκλαβενίτης εξελίσσεται θετικά, αν και «δεν συνάδει πλήρως με τους αρχικούς στόχους, που ήταν ούτως ή άλλως αισιόδοξοι», όπως συμπλήρωσε.

Ο όμιλος, ωστόσο, συνεχίζει να επενδύει με διαφορετικό τρόπο στην εγχώρια αγορά, προϋπολογίζοντας δαπάνη 3 εκατ. ευρώ στη διετία 2018-2019 για την ενίσχυση του εργοστασίου των Οινοφύτων, όπου συγκεντρώνεται η παραγωγή καλλυντικών για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο σημάτων του ομίλου, και στο οποίο πρόκειται να περάσει και η παραγωγή της τσέχικης Indulona, που αποκτήθηκε μόλις τον Ιανουάριο.

Οργανική ανάπτυξη

Η πρόβλεψη ανάπτυξης μεγεθών το 2018 βασίζεται κυρίως σε οργανική ανάπτυξη (+8% like for like), καθώς στα μεγέθη δεν έχει προϋπολογιστεί η εξαγορά της ουκρανικής Ergopack, παρά μόνο εκείνη της Indulona. Ο κ. Ροζακέας εκτίμησε ότι εφόσον ενσωματωθεί και η Ergopack, η επίδοση θα αυξηθεί αλλά θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο το κέντρο βάρους των πωλήσεων του ομίλου. Ειδικότερα, η Ergopack είχε το 2017, 29 εκατ. ευρώ τζίρο και 4 εκατ. ευρώ EBITDA, ενώ διαθέτει το 100% της παραγωγής της. Σύμφωνα με τον κ. Ροζακέα, στη νέα εταιρία θα πραγματοποιηθούν επίσης επενδύσεις εκσυγχρονισμού ύψους 3 εκατ., που θα προσθέσουν κατά την εκτίμησή του 20%-30% επιπλέον πωλήσεις άμεσα.

Πέραν των θυγατρικών εξωτερικού, η διοίκηση του ομίλου για πρώτη φορά δηλώνει ξεκάθαρα θετική πρόβλεψη για την ελληνική αγορά. Ήδη στο α' τρίμηνο του 2018, οι πωλήσεις τρέχουν με ποσοστό αύξησης κατά 7,5%. Πέρα από πωλήσεις ωστόσο, ο όμιλος εκτιμά επιπλέον ότι θα βελτιώσει και τα περιθώρια κέρδους του. Υπενθυμίζεται ότι για το 2018 αναμένει 10,6% στα καθαρά κέρδη και 10,9% στις καθαρές πωλήσεις αναμένει για το 2018 η διοίκηση της Σαράντης, ενώ τα EBITDA προβλέπεται πως θα είναι αυξημένα κατά 12,6%.

Τέλος, η διοίκηση του ομίλου εκτίμησε ότι το πρόστιμο που της έχει επιβληθεί από την ΕΠ.ΑΝ για καρτέλ στην αγορά καλλυντικών «θα ακυρωθεί», καθώς το σκεπτικό υπεράσπισής της έχει γίνει ήδη δεκτό πρωτοδίκως.