ΑΔΜΗΕ: Ελαβε δάνειο €199 εκατ. από κινεζικές τράπεζες

Η εταιρεία έλαβε κοινοπρακτικό δάνειο από τις Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited. Το δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός έτους, άνευ εξασφαλίσεων και κρατικής εγγύησης. To βασικό περιθώριο δανεισμού ανέρχεται στα 2,4%.