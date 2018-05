Νέο χτύπημα κατά της Folli Follie προαναγγέλλει η QCM

Η Quintessential Capital Management πέρασε στην αντεπίθεση στην κόντρα με την Folli Follie Group, προαναγγέλλοντας στο Twitter πως θα υπάρξει και δεύτερο μέρος στην έρευνα της για τον ελληνικό όμιλο.

Σε αναρτήσεις του στο κοινωνικό δίκτυο, το αμερικανικό hedge fund υποστηρίζει ότι επισκέφτηκε κατάστημα της Folli Follie σε εμπορικό κέντρο στην Νέα Υόρκη, χωρίς να καταφέρει να εντοπίσει ούτε έναν πελάτη.

«Ο αριθμός των πελατών που εντοπίσαμε να βγαίνουν με τσάντες για ψώνια στην μια ώρα και πάνω που είμαστε εδώ: ΜΗΔΕΝ. Αυτό είναι το ΜΟΝΟ μαγαζί της FF στην ηπειρωτική ΗΠΑ που καταφέραμε να εντοπίσουμε» γράφει στο Twitter η QCM.

Number of customers walking out with shopping bags detected in the one hour plus we have been here: ZERO. This is the ONLY FF shop in continental USA we have been able to locate. pic.twitter.com/47K1P3mI6s — QuintessentialCap (@QCMFunds) May 5, 2018

Η QCM καλεί μάλιστα όσους μπορούν να εντοπίσουν δεύτερο κατάστημα της Folli Follie στις ΗΠΑ να αναρτήσουν εικόνες στο Twiiter.

QCM challenge: we are seeking evidence of FF “aggressive expansion of the FF brand in the USA”. Please tweet images of any other FF shop in continental US you can find. We will include them in Part II of our report... — QuintessentialCap (@QCMFunds) May 5, 2018