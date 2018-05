Nova: Εξασφάλισε το φινάλε του Game of Thrones

Η Nova προχώρησε στην ανανέωση της συμφωνίας με την ΗΒΟ, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου στην Αμερική. Για τα επόμενα χρόνια οι πολυβραβευμένες σειρές και οι ταινίες Ά προβολής της HBO θα κάνουν πρεμιέρα στα κανάλια Novacinema, ενώ θα είναι διαθέσιμες και μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova Go.

Συγκεκριμένα, το 2019 ο 8ος και τελευταίος κύκλος της επικής σειράς φαινόμενο, «Game of Thrones», με τους εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο και με τις πολυάριθμες βραβεύσεις (Golden Globes, SAG και βραβεία Emmy), θα κάνει το μεγάλο φινάλε ταυτόχρονα με την Αμερική στα κανάλια Novacinema!

Επιπλέον, δύο από τις πιο επιτυχημένες σειρές της HBO έκαναν ή θα κάνουν πρεμιέρα στα κανάλια Novacinema ταυτόχρονα με την Αμερική: ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Westworld», η οποία είναι βασισμένη στο επιτυχημένο ομότιτλο γουέστερν επιστημονικής φαντασίας του 1973, με πρωταγωνιστές τους Ed Harris, Evan Rachel Wood και Thandie Newton έκανε πρεμιέρα στις 22 Απριλίου 2018, ενώ η μίνι σειρά «Big Little Lies II», με την Meryl Streep να συμπρωταγωνιστεί δίπλα στις Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley και Laura Dern αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2019!

Παράλληλα, δύο νέες και πολλά υποσχόμενες σειρές της HBO έρχονται επίσης αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema αυτό το καλοκαίρι: η μίνι σειρά «Sharp Objects», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο δημοφιλές βιβλίο μυστηρίου της Gillian Flynn, με την Amy Adams και η δραματική σειρά «Succession» με πρωταγωνιστές τους Brian Cox και Jeremy Strong. Ανάμεσα στις σειρές οι οποίες έχουν ήδη κάνει πρεμιέρα στα κανάλια Novacinema, ταυτόχρονα με την Αμερική, συγκαταλέγονται η σειρά «Divorce II» με την Sarah Jessica Parker, η επεισοδιακή κωμική σειρά «Crashing II», η «έξυπνη» κωμική σειρά «Silicon Valley V», η οποία κέρδισε 10 υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy φέτος, η κωμική – δραματική σειρά «Barry», η σειρά «Here and Now», σε σκηνοθεσία του Alan Ball, με τους βραβευμένους με Όσκαρ Holly Hunter και Tim Robbins, «The Deuce», με πρωταγωνιστές τους βραβευμένους με Χρυσή Σφαίρα James Franco και Maggie Gyllenhaal και τέλος η πρωτότυπη μίνι σειρά «Mosaic» σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Steven Soderbergh και πρωταγωνίστρια την Sharon Stone.

Μέσω της συμφωνίας με την HBO, η Nova έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα και για την προβολή ταινιών Ά προβολής αλλά και επιλεγμένων ντοκιμαντέρ, όπως: η βιογραφική τηλεταινία του Barry Levinson, «Paterno», με πρωταγωνιστή τον Al Pacino, η κινηματογραφική μεταφορά του αριστουργηματικού μυθιστορήματος του Ray Bradbury, «Fahrenheit 451», με τον πολυβραβευμένο Michael Shannon, την ανερχόμενη Sofia Bοutella και τον Michael B. Jordan.

Επιπλέον, το ντοκιμαντέρ «The King in the Wilderness», το οποίο αναφέρεται στους τελευταίους 18 μήνες της ζωής του Martin Luther King Jr. και το «Becoming Warren Buffett». Τέλος, οι φετινές βραβευμένες δραματικές τηλεταινίες «The Wizard of Lies», με τους Robert De Niro και Michelle Pfeiffer και το «The Immortal Life of Henrietta Lacks» είναι μόνο μερικές από τις εκπληκτικές πρεμιέρες τις οποίες οι συνδρομητές απολαμβάνουν ήδη μέσα από τα κανάλια και τις υπηρεσίες της Nova.

Σχολιάζοντας εκ μέρους της Nova την ανανέωση της συνεργασίας με την HBO, η Κατερίνα Κασκανιώτη, Pay TV Executive Director, δήλωσε σχετικά: «H HBO αποτελεί συνώνυμο του πιο επιτυχημένου τηλεοπτικού περιεχομένου παγκοσμίως και άρα δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ευτυχείς με την επέκταση της συνεργασίας μας. Άλλωστε, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για την παροχή εξαιρετικού τηλεοπτικού περιεχομένου στους πελάτες μας».

Η νέα συμφωνία με την ΗΒΟ συμπεριλαμβάνει δικαιώματα για την διανομή περιεχομένου σε laptop, tablet και smart phones, μέσω των καινοτόμων υπηρεσιών Nova Go και Nova On Demand οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους πρόγραμμα όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.