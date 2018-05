Δράσεις ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας από Μυτιληναίο

Η MYTILINEOS, επενδύει διαχρονικά στη προώθηση καινοτόμων ιδεών, ειδικά από τη νέα γενιά, επιδιώκοντας τη διαρκή ενίσχυση της νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικής δράσης, στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με δράσεις και πρωτοβουλίες, που σκοπό έχουν τόσο την ανάσχεση της νεανικής ανεργίας, όσο και τη δημιουργία υπεραξίας από την νέα γενιά, η οποία θα παραμείνει στη χώρα.

Συγκεκριμένα:

• Για 2η χρονιά η MYTILINEOS υποστηρίζει το θεσμό του πανελλήνιου διαγωνισμού διαστημικής CanSat in Greece, ο οποίος διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Στόχος της διοργάνωσης αυτής είναι η εδραίωση της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς διαστημικής, όσο και την ανάπτυξη μίας μαθητικής κοινότητας που θα στραφεί προς τις τεχνολογίες του διαστήματος και θα αναγνωρίσει τις ευκαιρίες που της δίνονται μέσα από την ενασχόλησή της με αυτό.

• Επίσης, για 2η συνεχόμενη χρονιά η MYTILINEOS ενίσχυσε το θεσμό «F1 in Schools» που πραγματοποιείται εδώ και 12 χρόνια υπό την αιγίδα της Formula One και αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα S.T.E.M. Education (Science, Technology, Engineering, Mathematics) για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, τις Νέες Τεχνολογίες, τη Μηχανική, τα Μαθηματικά και όχι μόνο. Η εταιρεία υποστήριξε οικονομικά την επιστημονική εργασία της ομάδας Omega Racing του σχολείου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση», που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην τελική φάση του παγκόσμιου πρωταθλήματος «F1 in Schools» στη Μαλαισία, το 2017, καταλαμβάνοντας την 9η θέση.

• Επιπροσθέτως, η εταιρεία, το 2018, αντιλαμβανόμενη τη δυναμική της επιστήμης της ρομποτικής και της έμπνευσης που μπορεί να προκαλέσει στους νέους αλλά και την αναγκαιότητα του ευρύτερου εκσυγχρονισμού των ελληνικών σχολείων μέσα από τον εφοδιασμό τους με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής, ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης - WRO Hellas - τον κύριο φορέα διεξαγωγής διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της πρώτης αυτής συνεργασίας, η MYTILINEOS θα χορηγήσει 25 πακέτα LEGO Education Wedo2, δίνοντας την ευκαιρία σε 25 δημόσια Δημοτικά σχολεία της Ελλάδας να συμμετάσχουν στους ετήσιους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν το ταλέντο, τη φαντασία και τις τεχνολογικές και επιστημονικές τους δεξιότητες, εφαρμόζοντας και κατασκευάζοντας ολοκληρωμένες ρομποτικές κατασκευές-μοντέλα.

• Η MYTILINEOS, βασιζόμενη στον 17ο Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης "Συνεργασία για τους στόχους", εγκαινίασε τη συνεργασία της με την AIESEC Ελλάδος. Η AIESEC αποτελεί τον μεγαλύτερο παγκόσμιο, φοιτητικό, εθελοντικό οργανισμό που δραστηριοποιείται σε 127 χώρες και έχει στόχο να αναπτύξει ηγετικά χαρακτηριστικά στους νέους ανθρώπους. Η συνεργασία της εταιρείας με τον οργανισμό, για το 2018, αφορά στην υποστήριξη του παγκόσμιου συνεδρίου EuroExpro2018 που αντικείμενό του έχει να ανανεώσει το στρατηγικό πλάνο του οργανισμού για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS θα στηρίξει οικονομικά τη δημιουργία μεταλλικών μπουκαλιών, που θα χρησιμοποιηθούν από τους συνέδρους προκειμένου να αποφευχθεί η εκτιμώμενη χρήση περίπου 6.000 πλαστικών ποτηριών καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Στόχος αυτής της καινοτομίας είναι η AIESEC Ελλάδος να συμβάλει πιο ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και, με την υποστήριξη της εταιρείας, στην επίτευξη συνεργασιών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

• Στο ίδιο πλαίσιο, η MYTILINEOS συνεργάζεται και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε.), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό από νέους για νέους, στον οποίο συμμετέχουν 40 χώρες της Ευρώπης και που κύριο στόχο έχει την προώθηση της μη-τυπικής μάθησης. Η MYTILINEOS, με στόχο την προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων στη μαθητική κοινότητα και ιδιαίτερα της περιφέρειας, υποστηρίζει τη διοργάνωση της 37ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής, με θέμα: “Αναλογιζόμενοι το μέλλον της Ευρώπης:

Η βιώσιμη ανάπτυξη ως πολιτική επιλογή για τις επόμενες γενιές”, οι εργασίες της οποίας θα κινητοποιήσουν συζητήσεις σχετικά με το περιβάλλον και την οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη προστασία των φυσικών πόρων. Θα συμμετάσχουν 120 μαθητές, ηλικίας 16 με 18 ετών, από σχολεία των περιοχών της Αττικής, της Αχαΐας και της Βοιωτίας, καθώς και περίπου 70 νέοι από όλη την Ευρώπη.

• Τέλος, η οικονομική αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη της MYTILINEOS στο Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ) του ΣΕΒ, στοχεύει να φέρει πιο κοντά στην επιχειρηματική σκέψη και δράση τα παιδιά ενισχύοντας την επιχειρηματική κουλτούρα εκεί που έχει μεγαλύτερη σημασία -- στην εκπαίδευση. Μόνο κατά τη σχολική χρονιά 2016-17, 8.810 μαθητές συμμετείχαν στα 10 συνολικά προγράμματα που υλοποίησε ο φορέας, ενώ προέκυψαν 95 εικονικές μαθητικές επιχειρήσεις που έφεραν πιο κοντά τη μαθητική κοινότητα της χώρας στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ομαδικότητα.