Διεθνής διάκριση για τη Vodafone στα Loyalty Magazine Awards

Η Vodafone Ελλάδας διακρίθηκε κατά την διάρκεια των Loyalty Magazine Awards 2018, που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 19 Ιουνίου στο Λονδίνο. Η διεθνής διάκριση της Vodafone στην κατηγορία «Best Loyalty Industry Innovation» αφορά στη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία της εταιρείας Cashback στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης των πελατών της Thank You, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Η διεθνής αυτή διάκρισή, μας κάνει πολύ υπερήφανους, καθώς δημιουργήσαμε το πρόγραμμα ανταμοιβής Vodafone Thank You με βασικό μας στόχο να ευχαριστήσουμε τους συνδρομητές μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια. Η τεχνολογία προχωράει συνεχώς όπως κι εμείς. Με όποιον τρόπο και αν επιλέξουν οι συνδρομητές μας να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία στη ζωή τους, εμείς στη Vodafone θα είμαστε εκεί. Μέσω της νέας πρωτοποριακής υπηρεσίας, Vodafone Cashback, φέρνουμε την καινοτομία, την εξέλιξη και τη χρήση των mobile coupons στην καθημερινότητα των συνδρομητών μας» δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μουμούρης, Head of Youth, Mass and Ethnic Segments, Loyalty and IoT της Vodafone Ελλάδας.

Mέσω της καινοτόμου υπηρεσίας Cashback και της στρατηγικής συνεργασίας με την πλατφόρμα Pockee (pockee.com), η Vodafone ανταμείβει άμεσα την προτίμηση του πελάτη επιστρέφοντας του μετρητά, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η υπηρεσία CashBack παρέχει στους συνδρομητές της Vodafone, τη δυνατότητα να μειώσουν ή ακόμα και να μηδενίσουν τον λογαριασμό του κινητού ή/και του σταθερού τους, εύκολα και γρήγορα κάνοντας τα ψώνια του supermarket.

Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής My Vodafone, ο συνδρομητής έχει πρόσβαση σε πάνω από 300 διαθέσιμα κουπόνια, κάνει τις αγορές του στο σουπερμάρκετ και σκανάρει την απόδειξη του όποτε επιθυμεί. Έτσι με έναν πολύ εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο κερδίζει έκπτωση στο λογαριασμό του κινητού του ή ανανέωση χρόνου στο καρτοκινητό του.

Τα βραβεία Loyalty Magazine γιορτάζουν για περισσότερα από 70 χρόνια την αριστεία, την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των προγραμμάτων επιβράβευσης των πελατών. Στα βραβεία συμμετέχουν οργανισμοί ή εμπορικά σήματα που λειτουργούν σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ινδία και τώρα ολόκληρη την Ασία.