Allianz Ελλάδος: Βράβευση του δικτύου πωλήσεων

Στην εκδήλωση με κεντρικό μήνυμα το «Expect More. We are Allianz», η εταιρεία μέσω της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Φιλίππας Μιχάλη και του Εμπορικού Διευθυντή κ. Στέφανου Μαλαχιά, παρουσίασαν στους συνεργάτες τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας και τις νέες προγραμματισμένες δράσεις.