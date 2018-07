Πέντε ελληνικές εταιρίες στο Toulouse Space Show 2018

Εξαιρετικά αποδοτική ήταν η ελληνική επιχειρηματική αποστολή στο Toulouse Space Show 2018, τη μεγάλη Ευρωπαϊκή έκθεση με εστίαση στις διαστημικές υποδομές, τεχνολογίες και εφαρμογές. Η ελληνική επιχειρηματική αποστολή διοργανώθηκε από το si-Cluster, το Ελληνικό Gold Labeled Cluster στον τομέα των αεροδιαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Οργανισμό Enterprise Greece, υπό το συντονισμό του Corallia και της ΕΒΙΔΙΤΕ, την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ) και του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ). Αυτή τη χρονιά, η έκθεση, που έλαβε χώρα από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2018 στην Τουλούζη της Γαλλίας, είχε ως επίσημη προσκεκλημένη χώρα την Κίνα.

Η ελληνική αποστολή αποτελούμενη από τις εταιρείες Alma Technologies, Planetek Hellas, Prisma Electronics SA, Teletel, Terra Spatium και το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, συμμετείχε με εθνικό περίπτερο στο κεντρικότερο σημείο της έκθεσης. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σε περισσότερους από 3.000 επισκέπτες της έκθεσης από σχεδόν 50 διαφορετικές χώρες τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τους και απέκτησαν πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών μέσω της συμμετοχής τους σε B2B συναντήσεις. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η CNES, ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός (ΕΛΔΟ), το Aerospace Valley και το si-Cluster διοργάνωσαν μια εκδήλωση Ελληνογαλλικής δικτύωσης (networking) με τη συμμετοχή φορέων από την Ελλάδα και τη Γαλλία.

Σκοπός της συντονισμένης αυτής παρουσίας του si-Cluster και των μελών του, έχοντας πάντα την έμπρακτη υποστήριξη του Enterprise Greece, ήταν η διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων μέσα από την ανάδειξη του υψηλού επιπέδου των προϊόντων διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών που παράγονται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η προώθηση των εξαγωγών, η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, καθώς και η εν γένει ενίσχυση της εξωστρέφειας των εταιρειών αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα του si-Cluster.

O Δρ. Jorge Sanchez, CSFO του Corallia και Πρόεδρος του ΔΣ του si-Cluster ανέφερε σχετικά: «Το si-Cluster διαθέτει μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες αξιοποιούνται μέσα από εκθέσεις τόσο μεγάλου βεληνεκούς όπως το Toulouse Space Show. Στρατηγικός μας στόχος είναι να συνεχίσουμε να δίνουμε το «παρών» σε διεθνείς διοργανώσεις, στοχεύοντας σε νέες ευκαιρίες και διατηρώντας την εξωστρέφεια ως βασικό στόχο των δραστηριοτήτων μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece κ. Ηλίας Αθανασίου, δήλωσε: «Η επιτυχημένη ελληνική συμμετοχή διοργανώθηκε από το si-Cluster, υπό το συντονισμό του Corallia, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece και με την υποστήριξη σχεδόν, του συνόλου των συνδέσμων της τεχνολογίας, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχημένη στρατηγική που εφαρμόζουμε για ενιαία και συνολική προβολή του επιχειρηματικού μας οικοσυστήματος στις διεθνείς αγορές. Κοινός μας στόχος είναι η ενίσχυση της έρευνας, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας της χώρας μας, διατηρώντας παράλληλα το πολύτιμο επιστημονικό προσωπικό στην Ελλάδα».

Στο Toulouse Space Show 2018 παραβρέθηκε και η ελληνική ομάδα The Space is not the limit, που κατέκτησε την πρώτη θέση στον ελληνικό διαγωνισμό ActInSpace 2018. Η ομάδα The Space is not the limit συμμετείχε στο διεθνή τελικό παρουσιάζοντας το επιχειρηματικό σχέδιο «Ηelix Drone», μία εφαρμογή η οποία με τη βοήθεια ενός drone βοηθά τα άτομα με περιορισμένη όραση να μετακινούνται ευκολότερα στην πόλη. Ο Γιώργος Κατούφας, μέλος της ομάδας δήλωσε σχετικά με τη συμμετοχή της ομάδας στο διεθνή τελικό του ActInSpace: «Μία ξεχωριστή εμπειρία για όλα τα μέλη της ομάδας μας. Έχοντας δει πολλά όμορφα μέρη, ζήσει πολλές όμορφες στιγμές και διευρύνει τον τεχνολογικό μας ορίζοντα γυρίσαμε στην Αθήνα έτοιμοι για νέες επιτυχίες. Για όλα αυτά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Corallia, το si-Cluster, το Fabspace 2.0, τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο που μας οδήγησαν με τη βοήθεια και την καθοδήγησή τους στο να ζήσουμε αυτό το αξέχαστο διήμερο».

Στο διεθνή διαγωνισμό, το πρώτο βραβείο, μια πτήση σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας, κέρδισε η ομάδα Wright Team Incorporated από την Αυστραλία, η οποία παρουσίασε ένα ασφαλές σύστημα εγγραφής και ταυτοποίησης για χειριστές drone αξιοποιώντας τεχνολογία που είναι βασισμένη σε ευρεσιτεχνία της CNES, και στο σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης Galileo. Το βραβείο Women’s Entrepreneur Prize κέρδισε η ομάδα Firefly από την Πορτογαλία, παρουσιάζοντας ένα σύστημα πυρόσβεσης το οποίο χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα και μηχανική μάθηση. Τέλος, το βραβείο FabSpace, δόθηκε στην ομάδα Vindo από την Ολλανδία, για μία σύγχρονη εφαρμογή πόλης, η οποία βοηθά τους ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τόπο κατοικίας να βρουν την πόλη που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους, χρησιμοποιώντας δεδομένα Copernicus.