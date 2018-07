Διακρίσεις για Anytime στα Peak Performance Marketing Awards

Η Anytime, η απευθείας ασφάλιση της INTERAMERICAN, διακρίθηκε στα «Peak Performance Marketing Awards», που υποστηρίζονται από την Google και οργανώθηκαν από το περιοδικό Marketing Week της Boussias Communications, στις 4 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα η Anytime βραβεύτηκε στις παρακάτω κατηγορίες:

Best Sales Campaign: Με χρυσό βραβεύτηκε η performance καμπάνια « Μη μένεις ανασφάλιστος» η οποία αξιοποίησε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις τεχνικές και τα κανάλια του Performance Marketing, συμβάλλοντας σε εντυπωσιακή αύξηση των online πωλήσεων.

Best Paid Search Campaign: Με χρυσό βραβεύτηκε η performance καμπάνια «Μη μένεις ανασφάλιστος», η οποία συνέβαλε στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, αξιοποιώντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει η διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης.

Best Content Marketing Campaign: Με μπρονζέ βραβεύτηκε η performance καμπάνια «Special native ενέργεια της Anytime στην ενότητα Immotion του gazzete.gr» η οποία δημιούργησε online περιεχόμενο (π.χ. Native Advertising σε websites ή με Influencers στα Social Media) για την επίτευξη μετρήσιμων στόχων, όπως η αύξηση της επισκεψιμότητας και των πωλήσεων.

Best Performance in Finance & Insurance: Με μπρονζέ βραβεύτηκε η Anytime για τη γενικότερη επίδοσή της στον κλάδο Χρηματοοικονομικών και Ασφάλισης, χρησιμοποιώντας τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές στο Performance Marketing.

«Η Anytime, το απευθείας κανάλι πωλήσεων της INTERAMERICAN, δεν έχει απλά υιοθετήσει το digital, είναι digital! Συγκεκριμένα, έχει ανάγει το Perfomance σε “Brandformace’’. Την επιτυχία της αυτή την οφείλει στο εσωτερικό know how που έχει αναπτύξει, που αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημά της έναντι της υπόλοιπης αγοράς» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Head of SEM & SEO, Δημήτρης Καλτσάς.