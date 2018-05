Οι ΗΠΑ μεταφέρουν την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το πρωί ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς στρατιώτες στη λωρίδα της Γάζας κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν 12 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, μερικές ώρες πριν από τα εγκαίνια της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία σε κάποια απόσταση από τα σύνορα και μικρές ομάδες επιχείρησαν να πλησιάσουν με κίνδυνο της ζωής τους τον φράκτη ασφαλείας που φρουρείται αυστηρά από τον ισραηλινό στρατό, διαπίστωσαν οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Διεθνής ανησυχία για την κίνηση

Ανησυχία προκαλεί σε πολλές πρωτεύουσες παγκοσμίως η σημερινή εξαγγελθείσα μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ, από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για εξέλιξη που συμπίπτει με την 70ή επέτειο από τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948.



Η μετακίνηση της πρεσβείας, η οποία μέχρι τώρα ήταν εγκατεστημένη στο Τελ Αβίβ, σήμανε μονομερή ρήξη με την πολιτική που ασκούσε η αμερικανική διπλωματία επί δεκαετίες. Ταυτόχρονα αντίκειται προς τη διεθνή συναίνεση, κατά την οποία οι πρεσβείες δεν πρέπει να εγκατασταθούν στην Ιερουσαλήμ, πριν υπάρξει διευθέτηση για το τελικό καθεστώς της πόλης, κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστίνιων.



Αντίθετα, για τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Μπόλτον, η μετακίνηση της πρεσβείας όχι μόνο δεν υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία αλλά την «κάνει ευκολότερη». Πρόκειται για «την αναγνώριση της πραγματικότητας», υποστήριξε ο Μπόλτον κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

