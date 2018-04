Παγκόσμια έρευνα «2018 Report to the Nations» κατά της απάτης

Ανακοινώθηκε σήμερα από το Association of Certified Fraud Examiners η μεγαλύτερη παγκόσμιας εμβέλειας έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της απάτης, “2018 Report to the Nations”, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η έρευνα, η οποία είναι η δέκατη σε σειρά που πραγματοποιεί το Association of Certified Fraud Examiners, αναφέρεται σε 2.690 πραγματικές περιπτώσεις απάτης που εξιχνιάστηκαν από Certified Fraud Examiners σε 125 χώρες και 23 διαφορετικούς κλάδους.

Η Απάτη αποτελεί ένα φαινόμενο που μαστίζει όλους τους επαγγελματικούς χώρους ανεξαιρέτως, και το οποίο, μόνο για τις υποθέσεις που καταγράφονται στην έρευνα, είχε ως αποτέλεσμα απώλειες μεγαλύτερες των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς παγκοσμίως.

Όπως και στις προηγούμενες αντίστοιχες έρευνες του ACFE, την πρώτη θέση ως προς τον αριθμό περιπτώσεων απάτης κατέχει η κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων, που οφείλεται σε ανώτατα στελέχη, διευθυντές και υπαλλήλους επιχειρήσεων, ενώ η μορφή της που συναντάμε συχνότερα είναι διαφθορά.

Αναλυτικότερη παρουσίαση των ευρημάτων και των λοιπών θεμάτων που αναδεικνύονται μέσα από το “2018 Report to the Nations” θα γίνει, την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, στο, διεθνούς εμβέλειας, ετήσιο συνέδριο του Hellenic Association of Certified Fraud Examiners, του Ελληνικού παραρτήματος του ACFE που γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια από την ίδρυσή του.