Ολοκληρώθηκε η 15η τελετή απονομής του τίτλου πιστοποίησης CFA

Με επιτυχία διοργανώθηκε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, η 15η απονομή του τίτλου επαγγελματικής πιστοποίησης CFA (Chartered Financial Analyst) στους νέους επιτυχόντες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Ελληνική Ένωση CFA, ως το επίσημα αναγνωρισμένο μέλος του CFA Institute στην Ελλάδα, απένειμε τον τίτλο CFA σε 27 νέους Charterholders, οι οποίοι συμπλήρωσαν εντός του 2017 τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απονομή του τίτλου, ήτοι την επιτυχή εξέταση και στα τρία απαιτούμενα εκπαιδευτικά επίπεδα (Levels) καθώς και τη συμπλήρωση της απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο.

Επίσημοι προσκεκλημένοι και ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι κ.κ George Spentzos, CFA (Member of the Board of Governors at CFA Institute & Director at LNG Capital London) και Ξενοφών Αυλωνίτης (Αντιπρόεδρος Β’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

Ο κ. George Spentzos, απευθυνόμενους στους νέους Charterholders, μεταξύ άλλων περιέγραψε την αποστολή του CFA Institute, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα και έχει ως πρώτο στόχο την ανάδειξη των ηθικών αξιών στη συμπεριφορά των στελεχών του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο και την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών.

Επεσήμανε την αξία του τίτλου σε ένα συνεχώς πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον στον τομέα της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τόνισε τη σημασία της δια βίου εκπαίδευσης που πρέπει να αναζητούν οι νέοι κάτοχοι του τίτλου και μετά από την απόκτηση αυτού.

Από την πλευρά του ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης, συνεχάρη τους επιτυχόντες και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αύξηση των κατόχων του τίτλου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχουν στο χρηματοοικονομικό τομέα της χώρας μας πολλά στελέχη που διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και για την ηθική τους ακεραιότητα.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Αυλωνίτης έκανε αναφορά σε ορισμένες από τις βασικότερες προβλέψεις της Κοινοτικής Οδηγίας MiFID II, η οποία έχει ημερομηνία εφαρμογής την 03/01/2018. Πιο συγκεκριμένα, ανέλυσε δυο από τις σημαντικότερες αλλαγές που θα επιφέρει η εφαρμογή της Οδηγίας. Η πρώτη αφορά το διαχωρισμό που θα πρέπει πλέον να υφίσταται μεταξύ του κόστους της παροχής υπηρεσιών έρευνας (investment research) και του κόστους των υπηρεσιών εκτέλεσης εντολών (execution services) για λογαριασμό των εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων (asset managers), από τις εταιρείες (brokers) που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

Η δεύτερη αφορά τον τρόπο που οι κατά τόπους εποπτικές αρχές θα καθορίσουν τις προϋποθέσεις για τα προσόντα (competence and knowledge) που θα πρέπει να διαθέτουν οι υπάλληλοι των επενδυτικών κυρίως εταιρειών, οι οποίοι θα παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές (providers of information/investment advice) για τα επενδυτικά προϊόντα που προωθούν.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης CFA κ. Λουκάς Δέδες, CFA συνεχάρη τους επιτυχόντες και τόνισε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αποκτούν πλέον στον χρηματοοικονομικό κλάδο, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ανέλυσε τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν έναν κάτοχο της πιστοποίησης CFA και τα οποία αφορούν κυρίως την ηθική, την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία στην επαγγελματική του συμπεριφορά. Ο κ. Δέδες ανέλυσε τις ευκαιρίες που θα έχουν οι νέοι κάτοχοι για να διευρύνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο και για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους μέσω του προγράμματος δια βίου μάθησης του CFA Institute.

Τέλος, επεσήμανε τα οφέλη της ενεργής συμμετοχής των νέων Μελών στις δράσεις της Έλληνικής Ένωσης CFA, μέσω της συμμετοχής τους στις επιτροπές αυτής και της ανάπτυξης των διοικητικών τους ικανοτήτων.

Η Ελληνική Ένωση CFA θα ήθελε να συγχαρεί για άλλη μια φορά τους νέους επιτυχόντες και να τους παροτρύνει να συνεχίσουν να προάγουν το ύψιστο επίπεδο επαγγελματισμού και ηθικών προτύπων στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, όπως πρεσβεύουν οι αρχές του CFA Institute, αναφέρεται στην ανακοίνωση.